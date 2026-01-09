INVESTIGAÇÃO
Vulgo "Cangaço": chefão do tráfico na Bahia é preso no Rio de Janeiro
Diego tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio
Por Leilane Teixeira
Um dos líderes do tráfico de drogas da Bahia foi preso nesta quinta-feira, 8, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação foi realizada por agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).
O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”, tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio, expedidos pela Justiça baiana. Segundo a Polícia Civil, ele tentou dificultar a própria identificação ao se casar no Rio de Janeiro e passar a utilizar o sobrenome da esposa.
Integrante do BDM
As investigações apontam que Cangaço integra a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Um trabalho de inteligência, com troca de informações entre as polícias civis da Bahia e do Rio, revelou que o criminoso estava escondido em São Gonçalo por receio de sofrer retaliações no estado de origem.
Após identificar a alteração no sobrenome, os policiais localizaram o endereço do suspeito e montaram um cerco, que resultou na prisão.
Ainda de acordo com a polícia, Diego Silva dos Santos já havia sido detido anteriormente, nos anos de 2009 e 2015, também por envolvimento com o tráfico de drogas na Bahia.
