Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Vulgo "Cangaço": chefão do tráfico na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Diego tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/01/2026 - 20:23 h
O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”
O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço” -

Um dos líderes do tráfico de drogas da Bahia foi preso nesta quinta-feira, 8, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação foi realizada por agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”, tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio, expedidos pela Justiça baiana. Segundo a Polícia Civil, ele tentou dificultar a própria identificação ao se casar no Rio de Janeiro e passar a utilizar o sobrenome da esposa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filho de vereador é executado a tiros por homem em BMW
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa
Homem é preso com mais de 100 crânios após violar cemitério histórico

Integrante do BDM

As investigações apontam que Cangaço integra a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Um trabalho de inteligência, com troca de informações entre as polícias civis da Bahia e do Rio, revelou que o criminoso estava escondido em São Gonçalo por receio de sofrer retaliações no estado de origem.

Após identificar a alteração no sobrenome, os policiais localizaram o endereço do suspeito e montaram um cerco, que resultou na prisão.

Ainda de acordo com a polícia, Diego Silva dos Santos já havia sido detido anteriormente, nos anos de 2009 e 2015, também por envolvimento com o tráfico de drogas na Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bonde do Maluco chefe do tráfico crime organizado foragido HOMICÍDIO Polícia Civil prisão Rio de Janeiro São Gonçalo segurança pública tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”
Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

x