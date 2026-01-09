Vulgo "Cangaço": chefão do tráfico na Bahia é preso no Rio de Janeiro

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço” - Foto: Reprodução

Um dos líderes do tráfico de drogas da Bahia foi preso nesta quinta-feira, 8, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação foi realizada por agentes da 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).

O suspeito, identificado como Diego Silva dos Santos, conhecido como “Cangaço”, tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio, expedidos pela Justiça baiana. Segundo a Polícia Civil, ele tentou dificultar a própria identificação ao se casar no Rio de Janeiro e passar a utilizar o sobrenome da esposa.

Integrante do BDM

As investigações apontam que Cangaço integra a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Um trabalho de inteligência, com troca de informações entre as polícias civis da Bahia e do Rio, revelou que o criminoso estava escondido em São Gonçalo por receio de sofrer retaliações no estado de origem.

Após identificar a alteração no sobrenome, os policiais localizaram o endereço do suspeito e montaram um cerco, que resultou na prisão.

Ainda de acordo com a polícia, Diego Silva dos Santos já havia sido detido anteriormente, nos anos de 2009 e 2015, também por envolvimento com o tráfico de drogas na Bahia.