Jovem é morto a tiros em briga durante festa de aniversário na Bahia

- Foto: Reprodução/TV Subaé

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros, neste domingo, 11, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Rai Gabriel Araújo Soares estava em uma festa de aniversário, em uma chácara no bairro Asa Branca, quando iniciou-se uma discussão.

Em seguida, foi iniciada uma troca de tiros que deixou outras três pessoas feridas. Não há informações sobre o que teria motivado a briga, nem sobre os autores dos disparos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após ser baleado, Rai Gabriel chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Outros feridos

Os feridos, identificados como duas mulheres e um homem, foram levados para a mesma unidade de saúde. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.