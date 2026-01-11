Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Jovem é morto a tiros em briga durante festa de aniversário na Bahia

Confusão deixou outras três pessoas feridas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/01/2026 - 17:31 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é morto a tiros em briga durante festa de aniversário na Bahia
-

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros, neste domingo, 11, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. Rai Gabriel Araújo Soares estava em uma festa de aniversário, em uma chácara no bairro Asa Branca, quando iniciou-se uma discussão.

Em seguida, foi iniciada uma troca de tiros que deixou outras três pessoas feridas. Não há informações sobre o que teria motivado a briga, nem sobre os autores dos disparos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após ser baleado, Rai Gabriel chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Cantor morre em queda de avião; acidente deixa seis vítimas
Morre Titina Medeiros, intérprete de Socorro em Cheias de Charme
Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Outros feridos

Os feridos, identificados como duas mulheres e um homem, foram levados para a mesma unidade de saúde. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feira de santana HOMICÍDIO investigação policial troca de tiros violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

x