Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação

Processo durou dez anos e ainda cabe recurso - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Um idoso foi baleado e morreu durante uma operação policial realizada na noite deste sábado, 10, no bairro da Federação, em Salvador. O caso ocorreu na Rua 13, conhecida como Rua da antiga Ed 10.

Segundo relatos de moradores enviados, policiais teriam chegado ao local efetuando disparos. Testemunhas afirmam que não houve confronto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas revoltadas, gritando palavras de indignação e chamando os agentes de “assassinos”.

A vítima foi identificada como Edilson Lima Coutinho. Ele foi socorrido por moradores da região e encaminhado para uma Hospital Geral do Estados (HGE) mas não resistiu.

O Portal A TARDE aguarda retorno oficial das Polícias Militar e Civil sobre o ocorrido.

Protesto e tensão

Após o ocorrido, moradores da Federação realizaram um protesto na Avenida Garibaldi, bloqueando uma parte da via. Manifestantes utilizaram cartazes pedindo justiça e gritos de revolta contra a ação policial.

Ainda conforme relatos de moradores, policiais teriam impedido a continuidade da manifestação, efetuando disparos para o alto e utilizando gás de pimenta para dispersar o grupo. Os episódios aumentaram a tensão no local.