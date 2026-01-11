Morre Titina Medeiros, intérprete de Socorro em Cheias de Charme

Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais - Foto: TV Globo

Famosa por dar vida a Socorro, personagem icônica em Cheias de Charme (2012), da TV Globo, a atriz Titina Medeiros morreu neste domingo, 11, aos 48 anos. A informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais.

A artista lutava há cerca de um ano contra um câncer de pâncreas agressivo, que avançou rapidamente.

"A mais nova das Torrinhas foi fazer palhaçaria no céu. Sentiremos muita falta da sua alegria, mas tenho certeza que vc está sendo acolhida por painho, que está alisando seu cabelo, cuidando de você. Sabíamos que o câncer de pâncreas era agressivo, mas não esperávamos perde-la em menos de um ano. Siga em paz. Por aqui, ficaremos lembrando dos momentos bons e rindo das presepadas que vc fazia nos palcos e nas novelas", escreveu sua irmã, Rejane Medeiros, nas redes sociais.

Trajetória de Titina

Titina nasceu em Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte, e começou na carreira artística no início dos anos 90, quando atuou em dezenas de espetáculos.

Ela ganhou projeção nacional em 2012, em "Cheias de Charme". No currículo, ela colecionou outras obras como "Geração Brasil", "A Lei do Amor" e "Mar do Sertão".

Seu último trabalho foi em "No Rancho Fundo", em 2024, pouco antes de descobrir a doença.