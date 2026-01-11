Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO NA TELEVISÃO

Morre Titina Medeiros, intérprete de Socorro em Cheias de Charme

Atriz tinha 48 anos e lutava contra o câncer

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/01/2026 - 16:16 h | Atualizada em 11/01/2026 - 16:35
Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais
Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais -

Famosa por dar vida a Socorro, personagem icônica em Cheias de Charme (2012), da TV Globo, a atriz Titina Medeiros morreu neste domingo, 11, aos 48 anos. A informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais.

A artista lutava há cerca de um ano contra um câncer de pâncreas agressivo, que avançou rapidamente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A mais nova das Torrinhas foi fazer palhaçaria no céu. Sentiremos muita falta da sua alegria, mas tenho certeza que vc está sendo acolhida por painho, que está alisando seu cabelo, cuidando de você. Sabíamos que o câncer de pâncreas era agressivo, mas não esperávamos perde-la em menos de um ano. Siga em paz. Por aqui, ficaremos lembrando dos momentos bons e rindo das presepadas que vc fazia nos palcos e nas novelas", escreveu sua irmã, Rejane Medeiros, nas redes sociais.

Leia Também:

Idoso morre após ser baleado durante ação policial na Federação
Morre Manoel Carlos, autor de grandes sucessos da TV brasileira
Homem morre ao cair de escada rolante de shopping

Trajetória de Titina

Titina nasceu em Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte, e começou na carreira artística no início dos anos 90, quando atuou em dezenas de espetáculos.

Ela ganhou projeção nacional em 2012, em "Cheias de Charme". No currículo, ela colecionou outras obras como "Geração Brasil", "A Lei do Amor" e "Mar do Sertão".

Seu último trabalho foi em "No Rancho Fundo", em 2024, pouco antes de descobrir a doença.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz brasileira Câncer de Pâncreas 'Cheias de Charme' morte de artista Titina Medeiros TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Informação foi confirmada pelos familiares da artista, através das redes sociais
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x