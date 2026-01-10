Homem morre ao cair de escada rolante de shopping

- Foto: Freepik

Um homem de 52 anos morreu após cair de uma escada rolante de 10 metros, dentro de um shopping de São Paulo. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 9.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o óbito.

Caso em investigação

O local foi isolado, mas demais áreas do shopping continuaram em funcionamento. O próprio estabelecimento, o Shopping Cidade São Paulo, acionou as autoridades competentes e lamentou o ocorrido.

"O shopping lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima. As imagens do circuito interno, que encontram-se a disposição das autoridades competentes, registraram o momento em que a vítima atentou contra a própria vida", disse o texto.

A Polícia Civil é responsável pela investigação do caso e vai apurar as circunstâncias da queda.