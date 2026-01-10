ACIDENTE
Homem morre ao cair de escada rolante de shopping
Equipamento tinha 10 metros de altura
Por Luiza Nascimento
Um homem de 52 anos morreu após cair de uma escada rolante de 10 metros, dentro de um shopping de São Paulo. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 9.
Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o óbito.
Caso em investigação
O local foi isolado, mas demais áreas do shopping continuaram em funcionamento. O próprio estabelecimento, o Shopping Cidade São Paulo, acionou as autoridades competentes e lamentou o ocorrido.
Leia Também:
"O shopping lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima. As imagens do circuito interno, que encontram-se a disposição das autoridades competentes, registraram o momento em que a vítima atentou contra a própria vida", disse o texto.
A Polícia Civil é responsável pela investigação do caso e vai apurar as circunstâncias da queda.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes