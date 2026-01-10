Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Homem morre ao cair de escada rolante de shopping

Equipamento tinha 10 metros de altura

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/01/2026 - 18:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre ao cair de escada rolante de shopping
-

Um homem de 52 anos morreu após cair de uma escada rolante de 10 metros, dentro de um shopping de São Paulo. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 9.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram o óbito.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Caso em investigação

O local foi isolado, mas demais áreas do shopping continuaram em funcionamento. O próprio estabelecimento, o Shopping Cidade São Paulo, acionou as autoridades competentes e lamentou o ocorrido.

Leia Também:

Morre Marjorie Mariano, brasileira que sobreviveu a ataque de tubarão
Isabel Veloso morre aos 19 anos; marido publica despedida emocionante
PM morre após ser baleado em perseguição a ladrões de carro na Bahia

"O shopping lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima. As imagens do circuito interno, que encontram-se a disposição das autoridades competentes, registraram o momento em que a vítima atentou contra a própria vida", disse o texto.

A Polícia Civil é responsável pela investigação do caso e vai apurar as circunstâncias da queda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente investigação São Paulo Segurança shopping Vítima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

x