Isabel Veloso morre aos 19 anos; marido publica despedida emocionante

Influenciadora Isabel Veloso morreu aos 19 anos após luta contra um câncer - Foto: Reprodução| Instagram

Após uma batalha contra um câncer terminal, faleceu neste sábado, 10, com apenas 19 anos, a influenciadora Isabel Veloso. A informação foi confirmada pelo marido da jovem, Lucas Borbas, em uma postagem no Instagram.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", completa.

Descoberta

Em outubro de 2021, quando ainda tinha 15 anos, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin. Um tumor foi localizado no pescoço e no tórax — eles a impediam de respirar e comprimiam o coração dela.

Em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes sociais que ficou careca devido a quimioterapia. Um mês depois, ela completou a última sessão do tratamento, mas, em abril, descobriu que as iniciativas não surtiram o efeito esperado.

Transplante

Na sequência, ela passou por um transplante de medula óssea autólogo — quando o material vem da própria pessoa.

Em janeiro de 2023, compartilhou com seus seguidores que havia "vencido o câncer". Contudo, um ano depois, Isabel anunciou que seu tumor tinha voltado e o câncer foi classificado como terminal.

Remissão e nova crise

Em outra reviravolta, a influenciadora informou, em maio do ano passado, que entrou em remissão do câncer e que o próximo passo seria fazer um transplante de medula — a realização ocorreu com o material coletado do próprio pai. O procedimento acabou sendo bem sucedido.

Porém, 17 dias depois ela precisou voltar ao hospital e ser intubada após ter uma crise respiratória causada pelo excesso de magnésio no sangue.