BRASIL
FAMOSOS

Isabel Veloso morre aos 19 anos; marido publica despedida emocionante

Informação foi confirmada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas

Redação

Por Redação

10/01/2026 - 12:34 h
Influenciadora Isabel Veloso morreu aos 19 anos após luta contra um câncer
Após uma batalha contra um câncer terminal, faleceu neste sábado, 10, com apenas 19 anos, a influenciadora Isabel Veloso. A informação foi confirmada pelo marido da jovem, Lucas Borbas, em uma postagem no Instagram.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.

"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", completa.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Lucas Veloso Borbas (@lucasborbass)

Descoberta

Em outubro de 2021, quando ainda tinha 15 anos, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin. Um tumor foi localizado no pescoço e no tórax — eles a impediam de respirar e comprimiam o coração dela.

Em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes sociais que ficou careca devido a quimioterapia. Um mês depois, ela completou a última sessão do tratamento, mas, em abril, descobriu que as iniciativas não surtiram o efeito esperado.

Leia Também:

Marido de Isabel Veloso toma decisão importante: “Não é fácil”
Isabel Veloso dá à luz a Arthur durante tratamento contra o câncer
Na reta final da gravidez e com câncer, Isabel Veloso é internada
Isabel Veloso sobre estágio do câncer: "Infelizmente avançou"

Transplante

Na sequência, ela passou por um transplante de medula óssea autólogo — quando o material vem da própria pessoa.

Em janeiro de 2023, compartilhou com seus seguidores que havia "vencido o câncer". Contudo, um ano depois, Isabel anunciou que seu tumor tinha voltado e o câncer foi classificado como terminal.

Remissão e nova crise

Em outra reviravolta, a influenciadora informou, em maio do ano passado, que entrou em remissão do câncer e que o próximo passo seria fazer um transplante de medula — a realização ocorreu com o material coletado do próprio pai. O procedimento acabou sendo bem sucedido.

Porém, 17 dias depois ela precisou voltar ao hospital e ser intubada após ter uma crise respiratória causada pelo excesso de magnésio no sangue.

Tags:

Isabel Veloso linfoma de Hodgkin Lucas Borbas Morte

