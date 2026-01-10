FAMOSOS
Isabel Veloso morre aos 19 anos; marido publica despedida emocionante
Informação foi confirmada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas
Por Redação
Após uma batalha contra um câncer terminal, faleceu neste sábado, 10, com apenas 19 anos, a influenciadora Isabel Veloso. A informação foi confirmada pelo marido da jovem, Lucas Borbas, em uma postagem no Instagram.
"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.
"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", completa.
Descoberta
Em outubro de 2021, quando ainda tinha 15 anos, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin. Um tumor foi localizado no pescoço e no tórax — eles a impediam de respirar e comprimiam o coração dela.
Em fevereiro de 2022, ela mostrou em suas redes sociais que ficou careca devido a quimioterapia. Um mês depois, ela completou a última sessão do tratamento, mas, em abril, descobriu que as iniciativas não surtiram o efeito esperado.
Leia Também:
Transplante
Na sequência, ela passou por um transplante de medula óssea autólogo — quando o material vem da própria pessoa.
Em janeiro de 2023, compartilhou com seus seguidores que havia "vencido o câncer". Contudo, um ano depois, Isabel anunciou que seu tumor tinha voltado e o câncer foi classificado como terminal.
Remissão e nova crise
Em outra reviravolta, a influenciadora informou, em maio do ano passado, que entrou em remissão do câncer e que o próximo passo seria fazer um transplante de medula — a realização ocorreu com o material coletado do próprio pai. O procedimento acabou sendo bem sucedido.
Porém, 17 dias depois ela precisou voltar ao hospital e ser intubada após ter uma crise respiratória causada pelo excesso de magnésio no sangue.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes