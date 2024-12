Isabel Veloso sobre estágio do câncer: "Infelizmente avançou"

Na reta final da gravidez, a influenciadora está à espera do primeiro filho, Arthur - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, utilizou as redes sociais na última quinta-feira, 12, para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

"O câncer infelizmente avançou, chegou aos pulmões", iniciou. "Mas o nosso bebê está bem, ele tem sido o ser humaninho mais forte que conheço", refletiu.

Na reta final da gravidez, a influenciadora está à espera do primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas, e luta contra um Linfoma de Hodgkin incurável.

Isabel aproveitou para esclarecer, nos stories, o motivo de optar pela cesárea no parto. "No contexto em que estou vivendo, a cesárea é a melhor opção para mim, principalmente por conta de Arthur nascer prematuro. Minhas datas de parto serão entre 32 e 34 semanas de gestação. Como um bebê de 32 semanas vai nascer de parto normal sem ter um risco muito grande? Foi avaliada justamente essa questão. Se o Arthur fosse nascer no tempo certo e não fosse prematuro, e eu estivesse clinicamente bem, poderia sim realizar um parto normal. Mas não é nem um, nem outro. Nem só por causa do Arthur, mas pelas minhas condições clínicas, o câncer está nos pulmões", explicou.

"Eu tinha preferência pelo parto normal, continuo tendo. Em minha opinião, a cesárea deveria ser feita em casos como este, por exemplo, quando a vida da mãe, do bebê estão em risco e tantas outras coisas pesam. Mas não deixa de ser uma via de parto. Não deixa de ser um modo que salva vidas. E se não tivesse a cesárea? Como ficaria a minha situação e a do meu neném? Graças a Deus que existe a cesárea, assim podemos ficar muito mais seguros em relação ao parto do Arthur", finalizou a influenciadora.