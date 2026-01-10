PM morre após ser baleado em perseguição a ladrões de carro na Bahia

- Foto: Redes sociais

O soldado da Polícia Militar Eduardo César do Nascimento Filho, lotado no 16º Batalhão da PM, em Serrinha, morreu na manhã deste sábado, 10, após ser baleado durante uma ação policial na noite de sexta-feira, 9, no interior da Bahia.

O policial foi atingido durante um confronto com suspeitos de roubo de veículos que fugiam armados entre os municípios de Gavião e Santa Luz.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a guarnição realizava ações de policiamento quando recebeu a informação de que um carro havia sido roubado por homens armados em Gavião e seguia em direção a Santa Luz. Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências e localizaram o veículo suspeito.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos desobedeceram à ordem de parada, passaram a atirar contra os policiais e fugiram. Durante o acompanhamento, o carro colidiu e os ocupantes desceram atirando, espalhando-se pela região.

Perseguição

Na varredura inicial, um dos suspeitos foi localizado, contido por moradores e preso. O outro conseguiu fugir, efetuando novos disparos contra a guarnição.

Durante o confronto, o soldado Eduardo César foi atingido por um disparo na perna. Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, sendo posteriormente transferido para um centro de saúde especializado. Apesar dos esforços da equipe médica, o policial não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste sábado.

Suspeito localizado

Após a chegada de reforço policial, as buscas continuaram. O segundo suspeito foi localizado e, segundo a PM, reagiu à abordagem, iniciando uma nova troca de tiros. O homem acabou sendo baleado, socorrido para uma unidade de saúde da região, mas também não resistiu.

Na ação, a polícia apreendeu:

um revólver calibre .38;

munições;

R$ 750 em dinheiro;

dois veículos roubados utilizados pelos criminosos, que foram recuperados.

Nota de pesar

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do soldado Eduardo César do Nascimento Filho, que ingressou na corporação em 2 de agosto de 2011. A instituição destacou que o policial perdeu a vida no cumprimento do dever.

“A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do soldado Eduardo César do Nascimento Filho. Neste momento de dor, a Instituição se solidariza com os familiares, especialmente com sua esposa e sua filha, bem como com amigos e companheiros de farda, reafirmando o reconhecimento e a gratidão pelo serviço prestado à sociedade baiana”, diz o comunicado.