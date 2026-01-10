Menu
ÌCONE DAS NOVELAS

Morre Manoel Carlos, autor de grandes sucessos da TV brasileira

Autor faleceu aos 92 anos, no Rio

Bianca Carneiro e Luiza Nascimento

Por Bianca Carneiro e Luiza Nascimento

10/01/2026 - 20:03 h | Atualizada em 10/01/2026 - 20:27
Imagem ilustrativa da imagem Morre Manoel Carlos, autor de grandes sucessos da TV brasileira
-

Um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu neste sábado, 10, o autor, diretor, produtor e escritor Manoel Carlos, aos 92 anos, no Rio de Janeiro.

Maneco, como era conhecido, estava no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde tratava da Doença de Parkinson, que no último ano, afetou seu desenvolvimento motor e cognitivo. A informação da morte foi confirmada pelo perfil Boa Palavra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, carinhosamente conhecido como Maneco, ocorrido hoje, aos 92 anos. O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos. A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado".

Manoel Carlos deixa duas filhas: a atriz Júlia Almeida e a roteirista de novelas Maria Carolina. O velório será fechado e restrito à família e amigos íntimos.

Relembre a trajetória

Maneco começou a carreira artística nos palcos, aos 17 anos. Na televisão, ele acumulou passagens por diversas emissoras brasileiras, como autor, produtor e ator, mas foi na Globo que ganhou destaque, quando iniciou o trabalho, em 1972, como diretor-geral do programa Fantástico.

Ao longo dos anos, ganhou relevância e carinho do público, ao escrever novelas predominantemente ambientadas no Rio de Janeiro e com as personagens "Helenas", que carregavam histórias marcantes. Seu último trabalho Em Família, em 2014.

