Lenda do futebol baiano morre aos 71 anos e deixa legado histórico

Biribinha morreu em decorrência de complicações da diabetes - Foto: Reprodução Arquivo Pessoal

O futebol baiano perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas. Gilmar Luís de Santana, o Biribinha, ex-jogador conhecido pela habilidade e velocidade na ponta esquerda, morreu na madrugada desta sexta-feira, 9, aos 71 anos, em sua residência no bairro Rua Nova, em Feira de Santana, a cerca de 115 km de Salvador. Ele faleceu em decorrência de complicações da diabetes.

Gilmar nasceu em Recife e chegou a Feira de Santana com pouco mais de um ano de idade, se tornando uma referência no esporte local. O apelido Biribinha surgiu na infância, por sua semelhança física e estilo de jogo com Biriba, jogador do Bahia nos anos 1960.

Biribinha era natural de Recife | Foto: Reprodução Luiz Tito

Durante décadas, Biribinha brilhou em clubes renomados do futebol brasileiro, como Santos, Fluminense e Vasco, conquistando o tricampeonato carioca juvenil. Além disso, teve passagens internacionais por equipes nos Estados Unidos, México e Chile.

O ex-jogador enfrentou sérios problemas de saúde, nos últimos anos. Por conta da diabetes, teve as duas pernas amputadas. Em 2023, recebeu a Comenda Maria Quitéria da Câmara Municipal, homenagem que celebrou sua contribuição ao esporte local e nacional, reunindo amigos, ex-companheiros e autoridades.

Biribinha na época do Vasco | Foto: Reprodução Arquivo Pessoal

O corpo dele será velado no Centro de Velório Gilson Macedo, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana. O horário do sepultamento ainda não foi informado. Biribinha deixou quatro filhos. As informações são do G1.