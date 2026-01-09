Jovem é raptada, agredida e deixada em matagal atrás de aeroporto

Jovem foi leva na noite da terça-feira, 6, da zona rural de Itapetinga - Foto: Reprodução Giro Ipiaú

Uma jovem, de 26 anos, que havia sido raptada, na noite da terça-feira, 6, na zona rural de Itapetinga, no sudeste da Bahia, foi encontrada gravemente ferida e com as mãos amarradas, na manhã da quarta-feira, 7, em uma área de mata, nos fundos do aeroporto da cidade.

Segundo informações preliminares, ela foi levada por dois homens que estavam em um veículo de dados não anotados. A mulher foi localizada por pessoas que passavam pela área, após pedir socorro.

Ela atendida por equipes de emergência e levada ao hospital de Itapetinga, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso e tentar identificar e prender os suspeitos. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas. As informações são do Giro Ipiaú.