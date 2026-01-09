Homem é preso por suspeita matar madrasta dentro de pousada

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 9, suspeito matar a madastra dentro da Pousada Henrique I, localizada no bairro Paraíso dos Pataxós, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A vítima, uma mulher de 61 anos, foi morta a tiros dentro do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após a informação de que uma mulher havia sido baleada na cabeça.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima já estava sem sinais vitais. Ela foi identificada como Evanir Aparecida Rosa, natural do estado de São Paulo.

Investigação

Segundo informações preliminares, o autor do disparo seria o enteado da vítima, um homem de 36 anos. Testemunhas relataram que, antes do crime, houve uma discussão entre o suspeito e o pai, marido da vítima. Durante o desentendimento, o homem teria sacado uma arma de fogo e atirado contra a madrasta.

Após o crime, o suspeito permaneceu em um dos quartos da pousada acompanhado da filha, uma criança de 7 anos. O pai dele se refugiou em outro cômodo do imóvel por medo de ser atacado, já que também teria recebido ameaças.

No momento do homicídio, hóspedes dormiam no térreo da pousada. Policiais militares das companhias da Orla e do Centro isolaram a área e retiraram todos os ocupantes em segurança. O suspeito foi localizado no segundo andar e preso sem oferecer resistência.

Prisão

Com o homem, os policiais apreenderam:

um revólver calibre .38;

documentos pessoais;

e uma bolsa com medicamentos controlados.

Familiares informaram que ele faz uso de remédios de tarja preta e vinha apresentando comportamento instável, alegando estar sendo perseguido.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Porto Seguro. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e a remoção do corpo. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.