BAHIA
BAHIA

”Economia baiana pode se beneficiar do acordo Mercosul União Europeia”, celebra Augusto Vasconcelos

Acordo entre Mercosul e União Europeia abre novas oportunidades para exportações

Redação

Por Redação

09/01/2026 - 19:09 h
Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia
Augusto Vasconcelos, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia -

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Augusto Vasconcelos, celebrou o avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, ressaltando que esse entendimento representa um passo estratégico para ampliar a presença do Brasil e da Bahia no comércio internacional.

Para o secretário, ”esse será o maior Acordo Comercial do mundo”. Ele destacou que a Bahia pode aproveitar esse momento para ampliar a atuação exportadora: ”a economia baiana pode se beneficiar pois amplia possibilidades de exportação com menos barreiras para nossos produtos na União Europeia”.

O acordo, que vem sendo negociado há décadas e que representa um dos maiores tratados de livre comércio propostos entre dois grandes blocos, prevê a redução ou eliminação gradativa de tarifas de importação em uma grande parte dos produtos comerciais e mecanismos como cotas tarifárias para itens sensíveis, como carnes, açúcar e etanol, além de abrir espaço para frutas, café e outros produtos brasileiros no mercado europeu. Esses mecanismos buscam equilibrar as oportunidades para exportadores do Mercosul e a proteção de setores europeus mais vulneráveis à competição externa.

Augusto também lembrou que o acordo pode ajudar a modernizar a produção local, pois ”viabiliza que tenhamos acesso a máquinas, equipamentos e fertilizantes mais baratos vindos da Europa, o que pode aumentar nossa produtividade”, um ponto que, se concretizado, deve elevar a competitividade de setores industriais e agrícolas da Bahia.

Ele ponderou que ainda é cedo para medir os resultados completos na economia, mas que os sinais são animadores: “ainda é cedo para avaliarmos o real impacto na geração de emprego e renda, mas as perspectivas são positivas”.

O secretário frisou ainda o papel da diplomacia brasileira no processo: “o presidente Lula foi muito assertivo nas negociações”, ressaltando que, “mesmo diante do tarifaço imposto pelos EUA, diversificamos mercados e destravamos esse Acordo que enfrentou resistência de agricultores europeus”, e que “ao final venceu a força do multilateralismo e da diplomacia”, destacou.

x