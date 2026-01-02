Augusto Vasconcelos destaca avanços na Setre durante sua gestão

Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão - Foto: José Simões | AG. A TARDE

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos (PCdoB), completou, nesta sexta-feira, 2, um ano no comando da pasta, uma das principais dentro da estrutura do governo.

Augusto fez um balanço do seu trabalho, destacando os avanços na área, como a geração de empregos, junto com a inserção dos jovens no mercado de trabalho, fruto dos investimentos em qualificação profissional voltada para pessoas entre 15 e 29 anos.

"Foram mais de 100 mil novos empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses e a menor taxa de desocupação dos últimos 13 anos (8,5%). Também vimos crescer o número de jovens de 15 a 29 anos inseridos no mercado de trabalho, sem abandonar os estudos. O resultado é fruto da atração de investimentos, do reforço da qualificação profissional e do fortalecimento do sistema estadual de intermediação para o trabalho", destacou o secretário.

Augusto Vasconcelos também citou a criação da Casa do Trabalhador, iniciativa pioneira no Brasil, além da realização do primeiro Festival Nordestino de Economia Solidária.

"Inauguramos, em Salvador, a primeira Casa do Trabalhador – SineBahia, pioneira no Brasil e que oferece, em um só lugar, intermediação de mão de obra, qualificação profissional e fomento ao empreendedorismo. Criamos seis novos Centros Públicos de Economia Solidária, chegando a 23, e realizamos o 1º Festival Nordestino de Economia Solidária, para fortalecer essa política pública. Fizemos também a 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia, o FENABA, com recorde de expositores, público e negócios", afirmou o secretário.

FazAtleta

Augusto Vasconcelos ainda fez menção especial ao programa FazAtleta, um dos principais pilares da Setre no incentivo ao esporte na Bahia. O secretário também falou sobre os demais programas voltados para a área.

"No esporte, ampliamos o programa FazAtleta, com investimento de R$15 milhões - o maior da história - e a criação da modalidade social, destinando R$2 milhões a projetos comunitários, além de fortalecermos 260 núcleos do Esporte por Toda Parte. Em 2025, também fizemos a maior edição dos Jogos Escolares, construímos estádios, ginásios, quadras e apoiamos atletas da iniciação esportiva até o alto rendimento. Isso nos trouxe o reconhecimento pelo Instituto de Gestão Esportiva da UFPR de “estado que mais investe em esporte no Brasil”", afirmou.