Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Augusto Vasconcelos destaca avanços na Setre durante sua gestão

Secretário faz balanço ao completar um ano na pasta

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/01/2026 - 17:01 h
Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão
Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão -

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos (PCdoB), completou, nesta sexta-feira, 2, um ano no comando da pasta, uma das principais dentro da estrutura do governo.

Augusto fez um balanço do seu trabalho, destacando os avanços na área, como a geração de empregos, junto com a inserção dos jovens no mercado de trabalho, fruto dos investimentos em qualificação profissional voltada para pessoas entre 15 e 29 anos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Foram mais de 100 mil novos empregos com carteira assinada nos últimos 12 meses e a menor taxa de desocupação dos últimos 13 anos (8,5%). Também vimos crescer o número de jovens de 15 a 29 anos inseridos no mercado de trabalho, sem abandonar os estudos. O resultado é fruto da atração de investimentos, do reforço da qualificação profissional e do fortalecimento do sistema estadual de intermediação para o trabalho", destacou o secretário.

Augusto Vasconcelos também citou a criação da Casa do Trabalhador, iniciativa pioneira no Brasil, além da realização do primeiro Festival Nordestino de Economia Solidária.

Leia Também:

Caiado nega embate com ACM Neto e mantém candidatura ao Planalto
Após alta, Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita do filho
"Preso político": Advogado detona Moraes após prisão de Filipe Martins

"Inauguramos, em Salvador, a primeira Casa do Trabalhador – SineBahia, pioneira no Brasil e que oferece, em um só lugar, intermediação de mão de obra, qualificação profissional e fomento ao empreendedorismo. Criamos seis novos Centros Públicos de Economia Solidária, chegando a 23, e realizamos o 1º Festival Nordestino de Economia Solidária, para fortalecer essa política pública. Fizemos também a 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia, o FENABA, com recorde de expositores, público e negócios", afirmou o secretário.

FazAtleta

Augusto Vasconcelos ainda fez menção especial ao programa FazAtleta, um dos principais pilares da Setre no incentivo ao esporte na Bahia. O secretário também falou sobre os demais programas voltados para a área.

"No esporte, ampliamos o programa FazAtleta, com investimento de R$15 milhões - o maior da história - e a criação da modalidade social, destinando R$2 milhões a projetos comunitários, além de fortalecermos 260 núcleos do Esporte por Toda Parte. Em 2025, também fizemos a maior edição dos Jogos Escolares, construímos estádios, ginásios, quadras e apoiamos atletas da iniciação esportiva até o alto rendimento. Isso nos trouxe o reconhecimento pelo Instituto de Gestão Esportiva da UFPR de “estado que mais investe em esporte no Brasil”", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

augusto vasconcelos emprego esporte trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Augusto Vasconcelos traz avanços da Setre na sua gestão
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x