POLÍTICA
Após alta, Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita do filho
Ex-presidente quer receber Carlos Bolsonaro na próxima semana
Por Redação
Um dia após receber alta médica e retornar à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber a visita do filho Carlos Bolsonaro na próxima terça-feira, 6.
O pedido foi apresentado pela defesa e assinado pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser.
Jair Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer seja autorizada a visita de seu filho Carlos Bolsonaro, a ser realizada na próxima terça-feira, dia 06, diz
Leia Também:
Bolsonaro foi internado em um hospital privado da capital no dia 24 de dezembro, onde passou por uma cirurgia para correção de hérnias. Durante a internação, também foi submetido a procedimentos para tratar um quadro de soluços.
Para a realização das intervenções médicas, o ex-presidente recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes.
Nesta quinta-feira, 1º, a equipe médica concedeu alta hospitalar ao político, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes