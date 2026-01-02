Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Após alta, Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita do filho

Ex-presidente quer receber Carlos Bolsonaro na próxima semana

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 11:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Após alta, Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita do filho
-

Um dia após receber alta médica e retornar à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber a visita do filho Carlos Bolsonaro na próxima terça-feira, 6.

O pedido foi apresentado pela defesa e assinado pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser.

Jair Bolsonaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer seja autorizada a visita de seu filho Carlos Bolsonaro, a ser realizada na próxima terça-feira, dia 06, diz
Documento defesa de Bolsonaro

Bolsonaro foi internado em um hospital privado da capital no dia 24 de dezembro, onde passou por uma cirurgia para correção de hérnias. Durante a internação, também foi submetido a procedimentos para tratar um quadro de soluços.

Para a realização das intervenções médicas, o ex-presidente recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes.

Nesta quinta-feira, 1º, a equipe médica concedeu alta hospitalar ao político, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

