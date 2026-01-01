MENSAGEM DE APOIO
Michelle comenta alta hospitalar e retorno de Bolsonaro à prisão da PF
Bolsonaro recebeu alta depois de passar por cinco procedimentos médicos desde o Natal
Por Gustavo Nascimento
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou uma postagem em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 1, como forma de apoio a Jair Bolsonaro (PL) após ele receber alta hospitalar e ser encaminhado à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso.
“Um líder é aquele que sabe o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho”, disse ela citando uma frase de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.
“Existe um Brasil de bem que te ama e ora por você. Vamos vencer os dias maus. Que Deus te abençoe. Te amo e estarei ao seu lado”, acrescentou a ex-primeira-dama.
Bolsonaro recebeu alta depois de passar por cinco procedimentos médicos, sendo três cirurgias. O ex-presidente estava internado no hospital DF Star desde a véspera de Natal.
Procedimento de Bolsonaro
- 25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;
- 27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;
- 29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;
- 30/12 - reforço do bloqueio;
- 31/12 - endoscopia digestiva alta.
O ex-presidente retornou à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa que solicitava prisão domiciliar humanitária.
