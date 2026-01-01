Michelle comenta alta hospitalar e retorno de Bolsonaro à prisão da PF

Michelle Bolsonaro ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou uma postagem em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 1, como forma de apoio a Jair Bolsonaro (PL) após ele receber alta hospitalar e ser encaminhado à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso.

“Um líder é aquele que sabe o caminho, anda pelo caminho e mostra o caminho”, disse ela citando uma frase de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.

“Existe um Brasil de bem que te ama e ora por você. Vamos vencer os dias maus. Que Deus te abençoe. Te amo e estarei ao seu lado”, acrescentou a ex-primeira-dama.

Bolsonaro recebeu alta depois de passar por cinco procedimentos médicos, sendo três cirurgias. O ex-presidente estava internado no hospital DF Star desde a véspera de Natal.

Procedimento de Bolsonaro

25/12 - cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral;

27/12 - bloqueio do nervo frênico do lado esquerdo;

29/12 - bloqueio do nervo frênico do lado direito;

30/12 - reforço do bloqueio;

31/12 - endoscopia digestiva alta.

O ex-presidente retornou à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa que solicitava prisão domiciliar humanitária.