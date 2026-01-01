Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Flávio faz desabafo sobre Bolsonaro e ataca Moraes

Senador sobe o tom após nova decisão de ministro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/01/2026 - 16:33 h
Flávio Bolsonaro é pré-candidato a presidente
-

Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 1, para desabafar sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve novamente negado o pedido e prisão domiciliar.

Na publicação feita no X, antigo Twitter, Flávio fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou o pedido feito pela defesa do político, e afirmou que o magistrado tomou a decisão em tom de "sarcasmo".

Flávio ainda citou um possível risco de Bolsonaro ter um acidente vascular cerebral (AVC), além de se referir a Moraes como "ser abjeto".

"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura? Em mais uma decisão cheia de sarcasmo, dizendo que a saúde de Bolsonaro “melhorou”, o laudo médico é claro em apontar que ele precisa de cuidados permanentes que não podem ser garantidos numa prisão - existe até o risco de AVC em função das complicações em sua saúde. Leia o laudo, ser abjeto", escreveu Flávio, que continuou.

Leia Também:

“Missão dada”: aliados atacam Moraes após decisão contra Bolsonaro
Presidente da Venezuela promete avanço militar e econômico em 2026
Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

"A saúde de Bolsonaro nunca mais foi a mesma após a facada de um ex-militante do PSOL, nas eleições de 2018", completou o senador.

Flávio candidato

Flávio Bolsonaro foi lançado pré-candidato ao Planalto em dezembro de 2025, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, condenado por golpe de Estado.

Flávio venceu a concorrência de Michelle Bolsonaro (PL), sua madrasta, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e até então favorito para assumir a dianteira da direita nas urnas.

x