Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Presidente da Venezuela promete avanço militar e econômico em 2026

Em mensagem, Nicolás Maduro reforçou discurso contra “ameaças imperialistas”

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 12:55 h | Atualizada em 01/01/2026 - 13:11
Imagem ilustrativa da imagem Presidente da Venezuela promete avanço militar e econômico em 2026
-

Durante a mensagem de Ano Novo transmitida pela emissora estatal VTV, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país está protegido de “ameaças imperialistas” e disse que pretende, em 2026, consolidar o desenvolvimento técnico e militar como caminho para uma “independência irreversível”.

“Este é o ano para consolidar o desenvolvimento técnico e militar que garante a proteção da pátria e uma independência irreversível frente a ameaças e doutrinas imperialistas. A pátria está segura, com perfeita unidade e a fusão popular, militar e policial”, afirmou.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Maduro declarou 2025 como “o ano do consenso mais amplo e firme” da história republicana da Venezuela e disse que houve uma “consagração da identidade nacional”, que teria se manifestado diante do que classificou como ameaças externas de exploração das riquezas do país.

Leia Também:

EUA declara que atacou cais usado para narcotráfico na Venezuela
Venezuela liberta 60 opositores de Maduro detidos após eleição de 2024
China e Rússia sobem o tom e reforçam apoio à Venezuela contra os EUA
Brasil critica cerco naval dos Estados Unidos contra a Venezuela

Na área econômica, o presidente afirmou que o governo adotou “medidas firmes” para avançar rumo a uma economia diversificada, produtiva e voltada para a exportação, com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo.

Ele também citou as sanções impostas pelos Estados Unidos como fator de pressão sobre a economia venezuelana.

“Estamos superando o bloqueio imposto há uma década e estamos em uma posição melhor para enfrentar novos desafios, com mais preparo, trabalho, criatividade e unidade nacional”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

América-Latina ano novo Forças Armadas Geopolítica Nicolás Maduro política internacional sanções econômicas venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x