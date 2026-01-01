Presidente da Venezuela promete avanço militar e econômico em 2026

- Foto: Yuri Cortez / AFP

Durante a mensagem de Ano Novo transmitida pela emissora estatal VTV, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o país está protegido de “ameaças imperialistas” e disse que pretende, em 2026, consolidar o desenvolvimento técnico e militar como caminho para uma “independência irreversível”.

“Este é o ano para consolidar o desenvolvimento técnico e militar que garante a proteção da pátria e uma independência irreversível frente a ameaças e doutrinas imperialistas. A pátria está segura, com perfeita unidade e a fusão popular, militar e policial”, afirmou.

Maduro declarou 2025 como “o ano do consenso mais amplo e firme” da história republicana da Venezuela e disse que houve uma “consagração da identidade nacional”, que teria se manifestado diante do que classificou como ameaças externas de exploração das riquezas do país.

Na área econômica, o presidente afirmou que o governo adotou “medidas firmes” para avançar rumo a uma economia diversificada, produtiva e voltada para a exportação, com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo.

Ele também citou as sanções impostas pelos Estados Unidos como fator de pressão sobre a economia venezuelana.

“Estamos superando o bloqueio imposto há uma década e estamos em uma posição melhor para enfrentar novos desafios, com mais preparo, trabalho, criatividade e unidade nacional”, concluiu.