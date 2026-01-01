Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

“Missão dada”: aliados atacam Moraes após decisão contra Bolsonaro

Defesa do ex-presidente fez pedido por prisão domiciliar após sucessivas cirurgias sofridas pelo liberal

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

01/01/2026 - 16:28 h
Carlos diz que Moraes tem "missão" a cumprir após negar pedido da defesa de Jair Bolsonaro
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negar o pedido de prisão domiciliar, feito pela defesa do liberal, depois de ele passar por sucessivas cirurgias no hospital DF Star, em Brasília.

Com a negativa, assim que deixar a unidade de saúde, Bolsonaro deverá retornar à Superintendência da Polícia Federal (PF), também em Brasília, onde está preso desde novembro. A expectativa era de que ele recebesse alta já nesta quinta-feira, 1º.

Na decisão, Moraes afirmou que a defesa de Bolsonaro não apresentou “fatos supervenientes capazes de afastar os motivos determinantes” do indeferimento anterior do pedido de prisão domiciliar humanitária, proferido em 19 de dezembro de 2025.

Leia Também:

Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital
PGR não vê irregularidade em contrato de esposa de Moraes com Master

"Missão dada"

Nas redes sociais, aliados do ex-presidente se manifestaram. Um deles foi o "filho 02" de Jair Bolsonaro, Carlos, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina em 2026.

No X (antigo Twitter), o ex-vereador do Rio de Janeiro sugeriu que Moraes precisa cumprir uma "missão" ao rejeitar o pedido da defesa do político, mas sem afirmar diretamente qual seria este propósito.

"Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu Pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e desde quando ela foi emitida pela primeira vez…"

Já o deputado federal e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), ao comentar a postagem feita por Carlos, na mesma plataforma, reafirmou que Jair Bolsonaro é alvo de perseguição por parte do ministro do STF.

"Quanta perseguição, meu amigo Carlos Bolsonaro. Mas o Justo Juiz, Deus está vendo tudo… Força e ânimo irmão!", escreveu o líder do PL.

x