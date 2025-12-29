Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ILICITUDE

PGR não vê irregularidade em contrato de esposa de Moraes com Master

Processo contra ministro do STF e sua esposa foi arquivado

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 20:57 h
Viviane Barci e Alexandre de Moraes.
Viviane Barci e Alexandre de Moraes. -

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar o pedido de investigação sobre a possível atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master.

O pedido de investigação foi apresentado pelo advogado Enio Murad. Na representação, o advogado relata que, conforme divulgado pela imprensa, Moraes teria mantido interlocução com o presidente do Banco Central (BC) , Gabriel Galípolo, em favor de interesses privados do Banco Master.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PF terá palavra final sobre acareação do caso do Banco Master
BC deve acionar o STF contra acareação no caso do Banco Master
Toffoli mantém diretor do BC em acareação sobre fraude bilionária no Banco Master

Além disso, a outra justificativa para o pedido era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório comandado por Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

Ao arquivar o pedido, Gonet afirmou que, sobre o contrato, “não se vislumbra, a priori, qualquer ilicitude que justifique a intervenção desta instância”. Gonet também destacou que “refoge ao escopo de atuação e à competência da Suprema Corte a ingerência em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando resguardados pela autonomia intrínseca à atividade liberal da advocacia”.

Por fim, ao determinar o arquivamento do pedido apresentado pelo advogado Enio Martins Murad, Gonet afirmou que “o noticiário citado [no pedido de investigação] não ostenta densidade suficiente para mobilizar o aparato da Procuradoria-Geral da República”.

O contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master totalizava R$ 129 milhões. O montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024, ou seja, o banco pagaria, por mês, R$ 3,6 milhões ao escritório Barci de Moraes Advogados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Banco MAster investigação procuradoria-geral da república

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viviane Barci e Alexandre de Moraes.
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Viviane Barci e Alexandre de Moraes.
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Viviane Barci e Alexandre de Moraes.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Viviane Barci e Alexandre de Moraes.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x