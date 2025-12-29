Menu
HOME > POLÍTICA
INVESTIGAÇÃO

PF terá palavra final sobre acareação do caso do Banco Master

Depoimentos serão realizados nesta terça-feira, 30

Redação

Por Redação

29/12/2025 - 20:29 h
Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC.
Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC.

A Polícia Federal (PF) vai decidir se vai realizar ou não acareação dos envolvidos no caso do Banco Master vai depender dos depoimentos nesta terça-feira, 30.

Segundo um comunicado do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgado nesta segunda-feira (29), uma delegada da PF vai colher os depoimentos do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

Leia Também:

BC deve acionar o STF contra acareação no caso do Banco Master
Toffoli mantém diretor do BC em acareação sobre fraude bilionária no Banco Master
Banco Central pede explicações ao STF sobre reunião com diretor no caso Master

Após a coleta dos depoimentos, se a delegada entender necessário, procederá à acareação entre os envolvidos. A procedência da acareação deve ocorrer apenas se a delegada encontrar contradições nos depoimentos apresentados pelos depoentes.

Os depoimentos serão conduzidos pela PF de forma separada entre os citados, por videoconferência. Caso haja a necessidade da acareação, o procedimento ocorrerá de forma simultânea, com todos juntos em uma mesma sala virtual.

Todos os procedimentos serão acompanhados por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e por um membro do Ministério Público.

acareação Banco MAster Depoimentos polícia federal supremo tribunal federal

