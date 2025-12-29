PF terá palavra final sobre acareação do caso do Banco Master

Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC. - Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) vai decidir se vai realizar ou não acareação dos envolvidos no caso do Banco Master vai depender dos depoimentos nesta terça-feira, 30.

Segundo um comunicado do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgado nesta segunda-feira (29), uma delegada da PF vai colher os depoimentos do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

Após a coleta dos depoimentos, se a delegada entender necessário, procederá à acareação entre os envolvidos. A procedência da acareação deve ocorrer apenas se a delegada encontrar contradições nos depoimentos apresentados pelos depoentes.

Os depoimentos serão conduzidos pela PF de forma separada entre os citados, por videoconferência. Caso haja a necessidade da acareação, o procedimento ocorrerá de forma simultânea, com todos juntos em uma mesma sala virtual.

Todos os procedimentos serão acompanhados por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli e por um membro do Ministério Público.