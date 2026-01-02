Família Bolsonaro acerta a quadra na Mega da Virada 2025

Em 2023, ex-presidente já havia sido contemplado com quadra em bolão do Partido Liberal - Foto: Reprodução

Pelo segundo ano consecutivo, a sorte volta ao clã Bolsonaro na loteria. Renato Bolsonaro (PL) confirmou, através das redes sociais, que ele, o irmão Jair Bolsonaro e o ex-assessor Mosart Aragão acertaram quatro das seis dezenas da Mega da Virada 2025.

“Todo ano a gente joga”, declarou Renato ao exibir o bilhete premiado.

Prêmio

O recibo da aposta, registrado no dia 20 de dezembro, mostra a sequência 06, 13, 21, 22, 32 e 59. Com o sorteio das dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59, o grupo garantiu a quadra.

Os irmãos fazem parte de um universo de 308.315 apostas ganhadoras nesta categoria, cabendo a cada bilhete o valor de R$ 216,76.

Em 2023, o ex-presidente já havia sido contemplado com a quadra em um bolão do Partido Liberal.

Cenário Jurídico

O registro da aposta ocorreu em um momento de isolamento para o ex-mandatário. Jair Bolsonaro está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o final de novembro, cumprindo pena em regime fechado após condenação pelo STF por liderar uma tentativa de golpe de Estado contra o resultado das eleições de 2022.

Nesta segunda-feira, 1, Bolsonaro retornou à carceragem após uma breve internação no Hospital DF Star para procedimentos cirúrgicos. A defesa chegou a pleitear a prisão domiciliar, mas o pedido foi prontamente indeferido pela Suprema Corte.

Estratégia eleitoral

Enquanto o irmão cumpre pena, Renato Bolsonaro consolida sua posição no PL. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo, ele é visto por Valdemar Costa Neto como uma peça-chave para manter o "puxador de votos" da família no estado, suprindo lacunas deixadas por aliados que ficaram fora da disputa, como Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli.