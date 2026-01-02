DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR
PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes
Condenado por participar da trama golpista, Filipe Martins cumpria prisão domiciliar
Por Redação
A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente na manhã desta sexta-feira, 2, Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), em sua residência em Ponta Grossa (PR). A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
Condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista, Filipe estava em prisão domiciliar desde o último sábado. Segundo Moraes, ele descumpriu medidas cautelares ao acessar uma rede social.
A defesa do ex-assessor ainda recorre da condenação. Por isso, a prisão decretada nesta sexta-feira não representa o início do cumprimento da pena, mas decorre do descumprimento das condições impostas nas medidas cautelares.
Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes apontou indícios de uso da rede social LinkedIn.
O acusado demonstra total desrespeito às normas impostas e às instituições constitucionalmente democráticas, uma vez que, ao fazer uso de redes sociais, viola as medidas cautelares aplicadas e todo o ordenamento jurídico, escreveu
Na terça-feira, Moraes havia concedido prazo de 24 horas para que os advogados explicassem a informação de que Martins teria “utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros”, alertando que poderia decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento.
