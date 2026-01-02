Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR

PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes

Condenado por participar da trama golpista, Filipe Martins cumpria prisão domiciliar

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 9:03 h
Imagem ilustrativa da imagem PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes
-

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente na manhã desta sexta-feira, 2, Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL), em sua residência em Ponta Grossa (PR). A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista, Filipe estava em prisão domiciliar desde o último sábado. Segundo Moraes, ele descumpriu medidas cautelares ao acessar uma rede social.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A defesa do ex-assessor ainda recorre da condenação. Por isso, a prisão decretada nesta sexta-feira não representa o início do cumprimento da pena, mas decorre do descumprimento das condições impostas nas medidas cautelares.

Leia Também:

Ex-assessor especial de Bolsonaro é preso após decisão de Moraes
Moraes nega novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes nega visita do sogro de Bolsonaro em hospital
PGR não vê irregularidade em contrato de esposa de Moraes com Master

Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes apontou indícios de uso da rede social LinkedIn.

O acusado demonstra total desrespeito às normas impostas e às instituições constitucionalmente democráticas, uma vez que, ao fazer uso de redes sociais, viola as medidas cautelares aplicadas e todo o ordenamento jurídico, escreveu
Alexandre de Moraes - Ministro do STF

Na terça-feira, Moraes havia concedido prazo de 24 horas para que os advogados explicassem a informação de que Martins teria “utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros”, alertando que poderia decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Filipe Martins Jair Bolsonaro Judiciário polícia federal Política prisão STF trama golpista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x