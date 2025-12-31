TRAMA GOLPISTA
STF dá 24 horas para defesa de Filipe Martins explicar uso de rede
Ex-assessor de Bolsonaro foi condenado e cumpre prisão domiciliar
Por Redação
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na terça-feira, 30, que a defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se manifeste no prazo de 24 horas sobre um possível descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu.
Martins foi condenado pela Primeira Turma do Supremo a 21 anos de prisão por participação na trama golpista e cumpre prisão domiciliar.
Em despacho, Moraes informou que foi juntada aos autos a informação de que Martins teria usado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros, conduta vedada no regime de prisão domiciliar.
Leia Também:
Além da proibição de uso de redes sociais próprias ou de terceiros, as medidas cautelares incluem restrição de contato com outros investigados e entrega de todos os passaportes.
O descumprimento pode levar à decretação de prisão preventiva em unidade prisional.
Prisão domiciliar
Na semana passada, Moraes decretou a prisão domiciliar de Felipe Martins e de outros nove condenados no processo da trama golpista, com o objetivo de evitar novas fugas.
A medida foi adotada após o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques ser preso por autoridades locais ao fugir para o Paraguai e tentar embarcar para El Salvador com passaporte falso.
No entendimento do ministro, há indícios de uma estratégia articulada entre condenados pelos atos golpistas para deixar o país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes