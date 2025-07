Ex-assessor de Bolsonaro troca defesa em ação que investiga golpe

Filipe Martins - Foto: Divulgação

O ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, alterou sua banca de defesa na ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022.

Conforme apuração da CNN, Jeffrey Chiquini, o novo advogado de Martins já está familiarizado com o caso. Ele também atua para Rodrigo Bezerra Azevedo, militar do Exército apontado pelas investigações como um “kid preto” (forças especiais) que teria dado apoio ao plano de mortes contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Desde já, reafirmamos, de forma categórica, sua inocência — a qual será devidamente demonstrada e comprovada durante a instrução processual, com início previsto para o dia 14 de julho”, afirmou o advogado em nota.



Tentativa de Golpe

A tentativa de golpe no Brasil em 2023 teve como pano de fundo a não aceitação dos resultados das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Após a derrota de Jair Bolsonaro, setores radicais ligados ao então presidente passaram a questionar a legitimidade do pleito, disseminando desinformação e incentivando atos antidemocráticos.

O episódio mais grave ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, numa ação orquestrada que visava desestabilizar o governo recém-empossado.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal apontaram a existência de uma articulação anterior ao 8 de janeiro, envolvendo militares da reserva e aliados políticos de Bolsonaro.

O núcleo central do plano teria elaborado minutas de decretos para instaurar estado de sítio e anular as eleições, com apoio de setores das Forças Armadas. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, fortaleceu as suspeitas de que o próprio ex-presidente tinha conhecimento e incentivava a trama golpista. O caso segue em apuração no STF, com possíveis desdobramentos criminais contra autoridades de alto escalão.