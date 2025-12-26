Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Vasques em Tremembé? Ex-PRF é preso após ordem de Moraes

Silvinei Vasques rompeu tornozeleira eletrônica na tentativa de fuga

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/12/2025 - 14:25 h
Ex-PRF, Silvinei Vasques
Ex-PRF, Silvinei Vasques -

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, teve a prisão imediata decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta sexta-feira, 26.

A determinação aconteceu após o ex-PRF ser encontrado com passaporte falso, quando se preparava para deixar o Paraguai rumo a El Salvador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Federal (PF), Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e deixou o Brasil sem autorização judicial, seguindo para o Paraguai.

Para Moraes, a fuga de Vasques é caracterizada como “violação das medidas cautelares impostas sem qualquer justificativa”.

Isso porque o ex-PRF é um dos condenados por participar da trama golpista, que teve o seu ápice no dia 8 de janeiro de 2023.

Leia Também:

Preso após fuga, ex-chefe da PRF é condenado por interferir nas eleições de 2022; relembre
Ex-chefe da PRF é preso no Paraguai ao tentar fugir do Brasil
Em meio à crise, Lula demite diretores do BC

Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Além disso, Vasques foi responsável por bloquear o acesso de eleitores às suas zonas de votação nas eleições de 2022, quando o então candidato Lula (PT) foi eleito presidente do Brasil.

Do Paraguai aos EUA: a fuga de Vasques

De El Salvador, Silvinei pretendia embarcar rumo aos Estados Unidos, com passagem marcada para Orlando.

Segundo a investigação, Vasques tentou usar o documento falso para evitar a detenção e prosseguir sua fuga em território estrangeiro. A prisão ocorreu após o ex-diretor tentar romper a tornozeleira eletrônica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Silvinei Vasques STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-PRF, Silvinei Vasques
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ex-PRF, Silvinei Vasques
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Ex-PRF, Silvinei Vasques
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Ex-PRF, Silvinei Vasques
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x