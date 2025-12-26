Vasques em Tremembé? Ex-PRF é preso após ordem de Moraes

Ex-PRF, Silvinei Vasques - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, teve a prisão imediata decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta sexta-feira, 26.



A determinação aconteceu após o ex-PRF ser encontrado com passaporte falso, quando se preparava para deixar o Paraguai rumo a El Salvador.

Segundo a Polícia Federal (PF), Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica em Santa Catarina e deixou o Brasil sem autorização judicial, seguindo para o Paraguai.



Para Moraes, a fuga de Vasques é caracterizada como “violação das medidas cautelares impostas sem qualquer justificativa”.

Isso porque o ex-PRF é um dos condenados por participar da trama golpista, que teve o seu ápice no dia 8 de janeiro de 2023.

Ele foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.



Além disso, Vasques foi responsável por bloquear o acesso de eleitores às suas zonas de votação nas eleições de 2022, quando o então candidato Lula (PT) foi eleito presidente do Brasil.



Do Paraguai aos EUA: a fuga de Vasques

De El Salvador, Silvinei pretendia embarcar rumo aos Estados Unidos, com passagem marcada para Orlando.



Segundo a investigação, Vasques tentou usar o documento falso para evitar a detenção e prosseguir sua fuga em território estrangeiro. A prisão ocorreu após o ex-diretor tentar romper a tornozeleira eletrônica.