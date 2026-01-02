Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SERÁ?

Polícia Federal dá ultimato a Eduardo Bolsonaro após mandato cassado

Eduardo está nos EUA há quase um ano e teve o mandato de deputado cassado pela Câmara

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/01/2026 - 9:08 h
Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF
Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF -

Há quase um ano em um "autoexílio" nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil. A Polícia Federal (PF) determinou o retorno imediato dele ao cargo de escrivão da corporação no Rio de Janeiro, onde está lotado.

Em um ato publicado na edição desta sexta-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), a PF informou que a decisão tem fins exclusivamente "declaratórios" e de regularização da situação funcional.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mas, caso não retorne e não justifique a ausência, Eduardo Bolsonaro pode ser alvo de "providências administrativas e disciplinares".

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados
Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”
Eduardo Bolsonaro está impedido de voltar ao Brasil? Entenda caso

Há quase um ano nos Estados Unidos, o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o mandato de deputado cassado pela Câmara, no último dia 18 de dezembro, por excesso de faltas injustificadas.

Quando tinha o mandato ativo em Brasília, Eduardo estava automaticamente afastado das funções da PF. Com a cassação do mandato, a corporação determinou o retorno dele à função.

Eduardo Bolsonaro tem passaporte cancelado

A Câmara dos Deputados cancelou, no dia 19 de dezembro, os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). A medida foi instaurada um dia após a cassação dos mandatos de ambos os parlamentares.

Os documentos de suas esposas e filhos também foram anulados de acordo com informações da Câmara. Apenas parlamentares com mandatos ativos têm direito a passaportes diplomáticos, que levou a decisão da Câmara.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camara dos deputados eduardo bolsonaro polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x