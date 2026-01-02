Polícia Federal dá ultimato a Eduardo Bolsonaro após mandato cassado

Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil após determinação da PF - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Há quase um ano em um "autoexílio" nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro pode ter que voltar ao Brasil. A Polícia Federal (PF) determinou o retorno imediato dele ao cargo de escrivão da corporação no Rio de Janeiro, onde está lotado.

Em um ato publicado na edição desta sexta-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), a PF informou que a decisão tem fins exclusivamente "declaratórios" e de regularização da situação funcional.

Mas, caso não retorne e não justifique a ausência, Eduardo Bolsonaro pode ser alvo de "providências administrativas e disciplinares".

Há quase um ano nos Estados Unidos, o "filho 03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o mandato de deputado cassado pela Câmara, no último dia 18 de dezembro, por excesso de faltas injustificadas.

Quando tinha o mandato ativo em Brasília, Eduardo estava automaticamente afastado das funções da PF. Com a cassação do mandato, a corporação determinou o retorno dele à função.

Eduardo Bolsonaro tem passaporte cancelado

A Câmara dos Deputados cancelou, no dia 19 de dezembro, os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ). A medida foi instaurada um dia após a cassação dos mandatos de ambos os parlamentares.

Os documentos de suas esposas e filhos também foram anulados de acordo com informações da Câmara. Apenas parlamentares com mandatos ativos têm direito a passaportes diplomáticos, que levou a decisão da Câmara.