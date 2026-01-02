POLÍTICA
"Preso político": Advogado detona Moraes após prisão de Filipe Martins
Ex-assessor de Jair Bolsonaro foi preso em sua residência no interior do Paraná, nesta sexta-feira, 2
Por Yuri Abreu
O advogado Jeffrey Chiquini, que faz parte da defesa de Filipe Martins, preso na manhã desta sexta-feira, 2, em sua residência no interior do Paraná, afirmou que a medida contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro se trata de uma "vingança".
A detenção atende a uma ordem de Alexandre de Moraes. O magistrado considerou que o ex-assessor da Presidência descumpriu uma cautelar imposta a ele ao acessar uma rede social.
Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais (veja abaixo), Chiquini disse que se trata de uma prisão sem motivo e negou que seu cliente tenha desrespeitado qualquer medida cautelar. O defensor afirmou ainda que Martins é "oficialmente um preso político".
Ele ainda teceu críticas a Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado “decide como ele quer, da forma como ele quer e a hora que ele quer”.
Filipe Martins acaba de ser preso preventivamente sem motivo algum. Filipe foi preso pelo que é e pelo que representa, e não pelo que fez.— Jeffrey Chiquini (@JeffreyChiquini) January 2, 2026
É, oficialmente, um preso político. pic.twitter.com/7FWHDwtacV
O que vem agora?
No vídeo, o advogado afirmou que a defesa de Martins vai se reunir para definir se vai recorrer ao próprio Alexandre de Moraes ou avaliar outra opção.
Leia Também:
Condenado na trama golpista
Condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista, Filipe estava em prisão domiciliar desde o último sábado, 27. Segundo Moraes, ele descumpriu medidas cautelares ao acessar uma rede social.
A defesa do ex-assessor ainda recorre da condenação. Por isso, a prisão decretada nesta sexta-feira não representa o início do cumprimento da pena, mas decorre do descumprimento das condições impostas nas medidas cautelares.
Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes apontou indícios de uso da rede social LinkedIn.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes