Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

"Preso político": Advogado detona Moraes após prisão de Filipe Martins

Ex-assessor de Jair Bolsonaro foi preso em sua residência no interior do Paraná, nesta sexta-feira, 2

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/01/2026 - 10:40 h
Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes
Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes -

O advogado Jeffrey Chiquini, que faz parte da defesa de Filipe Martins, preso na manhã desta sexta-feira, 2, em sua residência no interior do Paraná, afirmou que a medida contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro se trata de uma "vingança".

A detenção atende a uma ordem de Alexandre de Moraes. O magistrado considerou que o ex-assessor da Presidência descumpriu uma cautelar imposta a ele ao acessar uma rede social.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais (veja abaixo), Chiquini disse que se trata de uma prisão sem motivo e negou que seu cliente tenha desrespeitado qualquer medida cautelar. O defensor afirmou ainda que Martins é "oficialmente um preso político".

Ele ainda teceu críticas a Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado “decide como ele quer, da forma como ele quer e a hora que ele quer”.

O que vem agora?

No vídeo, o advogado afirmou que a defesa de Martins vai se reunir para definir se vai recorrer ao próprio Alexandre de Moraes ou avaliar outra opção.

Leia Também:

STF dá 24 horas para defesa de Filipe Martins explicar uso de rede
Filipe Martins pede para não ser punido por imagens em julgamento
PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes

Condenado na trama golpista

Condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista, Filipe estava em prisão domiciliar desde o último sábado, 27. Segundo Moraes, ele descumpriu medidas cautelares ao acessar uma rede social.

A defesa do ex-assessor ainda recorre da condenação. Por isso, a prisão decretada nesta sexta-feira não representa o início do cumprimento da pena, mas decorre do descumprimento das condições impostas nas medidas cautelares.

Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes apontou indícios de uso da rede social LinkedIn.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Filipe Martins STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x