"Preso político": Advogado detona Moraes após prisão de Filipe Martins

Filipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, após determinação do ministro Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Jeffrey Chiquini, que faz parte da defesa de Filipe Martins, preso na manhã desta sexta-feira, 2, em sua residência no interior do Paraná, afirmou que a medida contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro se trata de uma "vingança".

A detenção atende a uma ordem de Alexandre de Moraes. O magistrado considerou que o ex-assessor da Presidência descumpriu uma cautelar imposta a ele ao acessar uma rede social.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais (veja abaixo), Chiquini disse que se trata de uma prisão sem motivo e negou que seu cliente tenha desrespeitado qualquer medida cautelar. O defensor afirmou ainda que Martins é "oficialmente um preso político".

Ele ainda teceu críticas a Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado “decide como ele quer, da forma como ele quer e a hora que ele quer”.

Filipe Martins acaba de ser preso preventivamente sem motivo algum. Filipe foi preso pelo que é e pelo que representa, e não pelo que fez.

É, oficialmente, um preso político. pic.twitter.com/7FWHDwtacV — Jeffrey Chiquini (@JeffreyChiquini) January 2, 2026

O que vem agora?

No vídeo, o advogado afirmou que a defesa de Martins vai se reunir para definir se vai recorrer ao próprio Alexandre de Moraes ou avaliar outra opção.

Condenado na trama golpista

Condenado a 21 anos de prisão pela Primeira Turma do STF por participação na trama golpista, Filipe estava em prisão domiciliar desde o último sábado, 27. Segundo Moraes, ele descumpriu medidas cautelares ao acessar uma rede social.

A defesa do ex-assessor ainda recorre da condenação. Por isso, a prisão decretada nesta sexta-feira não representa o início do cumprimento da pena, mas decorre do descumprimento das condições impostas nas medidas cautelares.

Na decisão que determinou a prisão preventiva, Moraes apontou indícios de uso da rede social LinkedIn.

