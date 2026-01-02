Menu
POLÍTICA

Caiado nega embate com ACM Neto e mantém candidatura ao Planalto

Governador de Goiás descarta recuo em disputa presidencial

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/01/2026 - 15:16 h
Ronaldo Caiado ao lado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto
Ronaldo Caiado ao lado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), negou qualquer divergência ou embate com o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, após as especulações recentes de um possível afastamento entre os dois políticos.

Segundo Caiado, que é pré-candidato a presidente nas eleições de outubro deste ano, afirmou permanecer em sintonia com Neto, com quem se reuniu nos últimos dias de dezembro, em Salvador.

Ele ainda pontuou que sua esposa, Gracinha Caiado, deve ser candidata ao Senado pelo estado de Goiás nas eleições, como planejado inicialmente.

“Pelo contrário, Neto e eu estamos cem por cento (100%) sintonizados. Almoçamos no último dia 28, na Bahia, sem nenhuma divergência”, afirmou Caiado em entrevista à Veja.

Candidatos ao Planalto em 2026

Ronaldo Caiado é um dos pré-candidatos à presidência para o pleito de outubro. Além do governador de Goiás, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro (PL), outros nomes articulam para tentar o mais alto cargo do executivo.

Veja os pré-candidatos a presidente:

  • Lula (PT)
  • Ronaldo Caiado (União Brasil)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Renan Santos (Missão)
  • Aldo Rebelo (Democracia Cristã)

ACM Neto eleições Lula presidente Ronaldo Caiado

