O QUE VEM POR AÍ
Eleições 2026: veja datas, prazos e candidatos na Bahia e no Brasil
Pleito será realizado no mês de outubro deste ano
Por Yuri Abreu
A virada de 2025 para 2026 marca principalmente a chegada de um ano com muitas agendas para os brasileiros. Pelo menos duas delas serão destaque. A primeira delas é a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
A outra, mais importante, justamente por se tratar de um movimentação que terá efeitos nos quatro anos seguintes, nos estados e no país, são as eleições, que acontecerão em outubro. Desde a redemocratização, em 1985, está será a décima vez em que os eleitores votarão diretamente para a presidência da República.
Além do futuro mandatário, os aptos a votar terão de escolher nomes para outros cargos eletivos: senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Mais de 155 milhões de pessoas devem ir às urnas, em todo o país, fazer essa escolha.
Na Bahia, conforme dados da Justiça Eleitoral, mais de 11 milhões de pessoas poderão exercer o direito ao voto nos 417 municípios do estado.
O que você precisa saber sobre as eleições 2026:
Quando será a votação?
Em primeiro turno, as eleições vão ocorrer no dia 4 de outubro. Havendo necessidade de um segundo turno (presidente e governador), o pleito está previsto para o dia 25 do mesmo mês.
Em quem vou votar?
Neste ano, os brasileiros vão votar em eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.
Os mandatos são de quatro anos, exceto para senadores, eleitos para um período de oito anos — em 2026, cada estado elegerá dois senadores.
Qual o sistema de votação será válido?
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a eleição para mandatos de deputados (federal e estadual) se dará pelo sistema proporcional de votação.
Nele, as vagas são distribuídas com base na votação recebida por cada partido levando em consideração o chamado quociente eleitoral.
Para os demais cargos (presidente, senador e governador) valerá o sistema majoritário e o pleito será vencido pelo candidato que tiver mais votos.
Quando começam as propagandas eleitorais?
A partir de 16 de agosto, os candidatos que forem concorrer nas eleições poderão dar início às propagandas eleitorais.
Qual a data limite para regularizar o título de eleitor?
Quem está com título cancelado ou suspenso só poderá participar das próximas eleições se regularizar o título até o dia 6 de maio — a data marca o fechamento do cadastro eleitoral.
Quem são os candidatos a presidente?
Até o momento, já anunciaram pré-candidatura à presidência: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição; o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).
Quem são os candidatos a governador da Bahia?
Por enquanto, entre os nomes que anunciaram as respectivas pré-candidaturas estão o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição; o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL) — ele pode desistir e declarar apoio a ACM Neto —; e Ronaldo Mansur (PSOL).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes