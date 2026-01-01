Menu
HOME > ELEIÇÕES
O QUE VEM POR AÍ

Eleições 2026: veja datas, prazos e candidatos na Bahia e no Brasil

Pleito será realizado no mês de outubro deste ano

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

01/01/2026 - 22:02 h
Eleições 2026 acontecem no mês de outubro
Eleições 2026 acontecem no mês de outubro -

A virada de 2025 para 2026 marca principalmente a chegada de um ano com muitas agendas para os brasileiros. Pelo menos duas delas serão destaque. A primeira delas é a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A outra, mais importante, justamente por se tratar de um movimentação que terá efeitos nos quatro anos seguintes, nos estados e no país, são as eleições, que acontecerão em outubro. Desde a redemocratização, em 1985, está será a décima vez em que os eleitores votarão diretamente para a presidência da República.

Além do futuro mandatário, os aptos a votar terão de escolher nomes para outros cargos eletivos: senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Mais de 155 milhões de pessoas devem ir às urnas, em todo o país, fazer essa escolha.

Na Bahia, conforme dados da Justiça Eleitoral, mais de 11 milhões de pessoas poderão exercer o direito ao voto nos 417 municípios do estado.

O que você precisa saber sobre as eleições 2026:

Quando será a votação?

Em primeiro turno, as eleições vão ocorrer no dia 4 de outubro. Havendo necessidade de um segundo turno (presidente e governador), o pleito está previsto para o dia 25 do mesmo mês.

Em quem vou votar?

Neste ano, os brasileiros vão votar em eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

Os mandatos são de quatro anos, exceto para senadores, eleitos para um período de oito anos — em 2026, cada estado elegerá dois senadores.

Qual o sistema de votação será válido?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a eleição para mandatos de deputados (federal e estadual) se dará pelo sistema proporcional de votação.

Nele, as vagas são distribuídas com base na votação recebida por cada partido levando em consideração o chamado quociente eleitoral.

Para os demais cargos (presidente, senador e governador) valerá o sistema majoritário e o pleito será vencido pelo candidato que tiver mais votos.

Quando começam as propagandas eleitorais?

A partir de 16 de agosto, os candidatos que forem concorrer nas eleições poderão dar início às propagandas eleitorais.

Qual a data limite para regularizar o título de eleitor?

Quem está com título cancelado ou suspenso só poderá participar das próximas eleições se regularizar o título até o dia 6 de maio — a data marca o fechamento do cadastro eleitoral.

Quem são os candidatos a presidente?

Até o momento, já anunciaram pré-candidatura à presidência: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição; o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Quem são os candidatos a governador da Bahia?

Por enquanto, entre os nomes que anunciaram as respectivas pré-candidaturas estão o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição; o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL) — ele pode desistir e declarar apoio a ACM Neto —; e Ronaldo Mansur (PSOL).

