Helicóptero, fogos e família: veja lugar que Lula escolheu para virada

- Foto: Reprodução/Redes Sociais | Coluna Metrópoles

Apesar da expectativa inicial de que passaria o Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu receber 2026 no Forte de Copacabana.

De acordo com assessores, o petista fez de helicóptero o trajeto entre a base naval da Restinga da Marambaia, onde está hospedado, e o Forte.

No local, Lula esteve ao lado da primeira-dama Janja da Silva, da neta Bia, da bisneta Analua e de amigos.

Conforme informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o grupo jantou no próprio Forte, de onde assistiu ao show de fogos.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 1º, Lula foi sucinto ao desejar um “feliz 2026” a todos os brasileiros.

O presidente deve permanecer em descanso com a família na base da Marinha, na Restinga da Marambaia, até a próxima segunda-feira, 6.