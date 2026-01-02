Menu
ANO NOVO

Helicóptero, fogos e família: veja lugar que Lula escolheu para virada

Presidente deve permanecer descansando até segunda-feira, 6

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/01/2026 - 8:06 h
Imagem ilustrativa da imagem Helicóptero, fogos e família: veja lugar que Lula escolheu para virada
-

Apesar da expectativa inicial de que passaria o Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu receber 2026 no Forte de Copacabana.

De acordo com assessores, o petista fez de helicóptero o trajeto entre a base naval da Restinga da Marambaia, onde está hospedado, e o Forte.

No local, Lula esteve ao lado da primeira-dama Janja da Silva, da neta Bia, da bisneta Analua e de amigos.

Conforme informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o grupo jantou no próprio Forte, de onde assistiu ao show de fogos.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 1º, Lula foi sucinto ao desejar um “feliz 2026” a todos os brasileiros.

O presidente deve permanecer em descanso com a família na base da Marinha, na Restinga da Marambaia, até a próxima segunda-feira, 6.

