ANO NOVO
Helicóptero, fogos e família: veja lugar que Lula escolheu para virada
Presidente deve permanecer descansando até segunda-feira, 6
Por Ane Catarine
Apesar da expectativa inicial de que passaria o Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu receber 2026 no Forte de Copacabana.
De acordo com assessores, o petista fez de helicóptero o trajeto entre a base naval da Restinga da Marambaia, onde está hospedado, e o Forte.
No local, Lula esteve ao lado da primeira-dama Janja da Silva, da neta Bia, da bisneta Analua e de amigos.
Conforme informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o grupo jantou no próprio Forte, de onde assistiu ao show de fogos.
Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 1º, Lula foi sucinto ao desejar um “feliz 2026” a todos os brasileiros.
O presidente deve permanecer em descanso com a família na base da Marinha, na Restinga da Marambaia, até a próxima segunda-feira, 6.
