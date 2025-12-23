Lula volta à Bahia? Veja onde o presidente passará o fim de ano

- Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva devem passar o Natal deste ano com a família, em São Paulo, e o Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde há uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas.

A área escolhida para a virada do ano já foi usada por outros presidentes da República como local de descanso por oferecer caráter reservado e segurança militar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 2024, Lula e Janja passaram as festas de fim de ano na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência, em Brasília.

À época, o presidente se recuperava de uma cirurgia intracraniana após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada.

No ano anterior, em 2023, Lula passou o Natal em Brasília e o Réveillon na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

Em mandatos anteriores, o presidente também já celebrou a virada do ano na base naval de Aratu, na Bahia, onde costuma passar períodos mais longos de descanso.

A área, igualmente sob controle das Forças Armadas, também já foi frequentada por outros presidentes em exercício.