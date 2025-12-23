DESCANSO
Lula volta à Bahia? Veja onde o presidente passará o fim de ano
Presidente escolheu lugar reservado para recesso ao lado da família
Por Ane Catarine
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva devem passar o Natal deste ano com a família, em São Paulo, e o Ano Novo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde há uma praia privativa controlada pelas Forças Armadas.
A área escolhida para a virada do ano já foi usada por outros presidentes da República como local de descanso por oferecer caráter reservado e segurança militar.
Em 2024, Lula e Janja passaram as festas de fim de ano na Granja do Torto, residência oficial de campo da Presidência, em Brasília.
À época, o presidente se recuperava de uma cirurgia intracraniana após sofrer um acidente doméstico no Palácio da Alvorada.
No ano anterior, em 2023, Lula passou o Natal em Brasília e o Réveillon na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.
Em mandatos anteriores, o presidente também já celebrou a virada do ano na base naval de Aratu, na Bahia, onde costuma passar períodos mais longos de descanso.
A área, igualmente sob controle das Forças Armadas, também já foi frequentada por outros presidentes em exercício.
