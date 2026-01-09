Carreta carregada de frutas tomba na BR-324

Motoristas e ajudantes não se feriram - Foto: Reprodução Calila Notícias

Uma carreta carregada de frutas tombou, na madrugada desta sexta-feira, 9, na BR-324, nas proximidades do povoado Santana, em Riachão do Jacuípe, sentido Tanquinho. O acidente, que não deixou vítimas gravemente feridas, mobilizou socorristas voluntários da Brigada Anjos Jacuipenses.

A equipe foi acionada no início da madrugada e, ao chegar ao local, encontrou três homens - o motorista e dois ajudantes - conscientes e orientados. Apesar do impacto do tombamento, nenhum deles apresentou ferimentos graves e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar imediato.

Ainda não há informações oficiais sobre o local de origem e o destino da carga. No entanto, a principal hipótese é de que as frutas tenham saído de Juazeiro, no norte da Bahia, com destino a Salvador.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.