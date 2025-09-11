Menu
GRANDE SUSTO

Motorista capota carreta após ser atacado por abelhas na Bahia

A carreta, que estava carregada por mármore, perdeu o controle e tombou no canteiro da BR-242

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 6:18 h | Atualizada em 11/09/2025 - 6:35
A carreta tombou e parte da carga se espalhou pelo local
A carreta tombou e parte da carga se espalhou pelo local

Uma carreta carregada de mármore capotou na manhã desta quarta-feira, 10, após o motorista ser atacado por um enxame de abelhas na BR-242, perto do bairro Candeal, em Castro Alves, no interior da Bahia.

No trajeto, enquanto o motorista dirigia, um enxame de abelhas entrou na cabine e, assustado, acabou perdendo o controle do veículo. A carreta tombou e parte da carga se espalhou pelo local.

Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro saiu da pista e caiu no canteiro que separa a rodovia da via marginal. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária e socorristas foram acionadas e conseguiram resgatar o motorista, que foi levado para o hospital da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O acidente chamou a atenção de quem passava pela rodovia, principalmente pelo tamanho da carreta e pelo peso da carga de mármore, que dificultou a remoção do veículo. A polícia ainda vai investigar todos os detalhes do acidente.

