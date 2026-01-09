Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CIDADANIA

Justiça obriga Dias d’Ávila a oferecer transporte a estudantes cegos

Beneficiados frequentam centro especializado em Salvador

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

09/01/2026 - 18:53 h
Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) -

A Justiça determinou que o Município de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, forneça transporte intermunicipal gratuito a estudantes com deficiência visual residentes na cidade e matriculados no Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Cape), em Salvador. A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

A liminar, proferida pela juíza Mariana Ferreira Spina, estabelece que a prefeitura garanta o deslocamento de ida e volta duas vezes por semana.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os horários devem ser compatíveis com o funcionamento do Cape — das 7h30 às 17h — sem comprometer a frequência dos alunos no ensino regular noturno em Dias d’Ávila.

Falta de serviço local

A ação foi motivada por denúncias de estudantes que precisam percorrer cerca de 50 quilômetros até a capital para acessar cursos essenciais como Sistema Braille, Orientação e Mobilidade, Escrita Cursiva e Apoio Pedagógico. De acordo com o MPBA, o município não oferece serviços equivalentes em seu território.

O promotor de Justiça Fernando Gaburri, autor da ação, destacou que o órgão tentou resolver o impasse de forma administrativa, mas a gestão municipal se recusou a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O transporte deve ser assegurado a todos os moradores com deficiência visual que comprovem vínculo com o Cape.

A obrigatoriedade permanecerá em vigor até que o Município de Dias d’Ávila demonstre a implementação de serviços educacionais especializados de mesmo nível em sua própria rede de ensino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deficiência visual DIas d'Ávila educação inclusiva Ministério Público da Bahia serviços educacionais especializados Transporte gratuito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA)
Play

Socorrista é golpeado na cabeça com facão após discussão na Bahia

x