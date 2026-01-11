Menu
MUNDO
MUNDO

Cantor morre em queda de avião; acidente deixa seis vítimas

Aeronave de pequeno porte caiu após decolagem

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/01/2026 - 16:31 h
Queda de avião na Colômbia deixa seis mortos
Queda de avião na Colômbia deixa seis mortos

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo logo após decolar na tarde de sábado, 11, na Colômbia. O acidente deixou seis pessoas mortas e ocorreu no departamento de Boyacá, causando comoção no país.

Entre as vítimas está o cantor colombiano Yeison Jiménez, de 34 anos, um dos nomes mais conhecidos da música popular local. As causas da queda ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Aeronave seguia para Medellín

De acordo com informações divulgadas pela UOL, o avião era de uso privado e tinha como destino a cidade de Medellín, no noroeste colombiano. Imagens compartilhadas nas redes sociais registraram o momento da queda, mostrando a aeronave perdendo o controle, atingindo o solo e sendo tomada pelas chamas logo em seguida.

Cidade mais populosa do mundo está afundando e pode desaparecer
O próximo alvo: Trump avisa Cuba que o dinheiro acabou
Governo proíbe maquiagem, barba e tatuagens nas escolas; entenda
Adeus trânsito? Uber vai levar passageiros de helicóptero em 2026

O que se sabe sobre o acidente

Segundo a Aeronáutica Civil da Colômbia, o avião decolou do aeródromo de Paipa por volta das 16h, no horário local. Pouco depois de sair da pista, a aeronave não conseguiu ganhar altitude e acabou saindo do trajeto em alta velocidade.

A queda ocorreu em uma área próxima a uma região de floresta. Com o impacto, o avião pegou fogo, o que inviabilizou qualquer tentativa de resgate. Todas as pessoas a bordo morreram ainda no local.

Investigação foi aberta pelas autoridades

A Promotoria da Colômbia informou que abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Técnicos irão analisar dados da aeronave, condições operacionais e possíveis fatores externos que possam ter contribuído para a queda.

Os corpos das vítimas serão levados para Bogotá, onde passarão por exames periciais e procedimentos formais de identificação, conforme informou o órgão de medicina legal do país.

Morte do cantor foi confirmada oficialmente

A Aeronáutica Civil confirmou oficialmente a morte de Yeison Jiménez, que estava entre os ocupantes do avião. A informação foi divulgada após a identificação das vítimas do acidente.

Yeison Jiménez,
Yeison Jiménez, | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Quem era Yeison Jiménez

Yeison Jiménez construiu uma carreira de destaque na música colombiana nos últimos anos. Em 2021, assinou contrato com uma gravadora ligada à Universal Music, o que ampliou sua projeção nacional e internacional.

Seu lançamento mais recente, a música “Pedazos”, havia sido divulgado cerca de quatro meses antes do acidente. Entre os sucessos mais conhecidos do artista estão “Aventurero” e “Guaro”.

Ainda em 2021, o cantor também integrou o júri do reality musical “Yo Me Llamo”, exibido pela Caracol Televisión, uma das principais emissoras da Colômbia.

