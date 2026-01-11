O próximo alvo: Trump avisa Cuba que o dinheiro acabou

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Daniel Torok | Official White House

Após ter êxito na invasão à Venezuela que culminou com a prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro, e fazer ameaças a Colômbia, México e Groenlândia, o presidente dos EUA, Donald Trump, elegeu Cuba como seu mais novo alvo de intimidações.

O alerta à ilha localizada no Caribe foi direto: "façam um acordo antes que seja tarde demais", escreveu ele na plataforma Truth Social.

O republicano disse ainda que o país "viveu, durante muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela", em troca de "serviços de segurança" para proteger Maduro e seu antecessor, Hugo Chávez.

Trump relembra mortes de cubanos

"Mas isso acabou! A maioria desses cubanos morreu no ataque dos EUA da semana passada, e a Venezuela não precisa mais da proteção dos bandidos e chantagistas que a mantiveram refém por tantos anos", disse Trump.

A referência do presidente norte-americano foi sobre os 32 militares de Cuba que integravam a segurança de Maduro e acabaram mortos pelas forças norte-americanas na ação de 3 de janeiro.

"A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o exército mais poderoso do mundo, para protegê-la, e nós a protegeremos. Não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba? Zero. Sugiro fortemente que façam um acordo antes que seja tarde demais", acrescentou o presidente.

