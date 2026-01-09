Menu
INTERNACIONAL

Trump ameaça ataque ao México e mira alvo: "Eles mandam"

Declaração do presidente dos EUA ocorre após invasão à Venezuela

Por Yuri Abreu

09/01/2026 - 12:46 h
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma grave ameaça ao México, em meio as ações do governo norte-americano para combater tráfico de drogas na América Latina.

Na quinta-feira, 8, o republicano disse que poderia fazer ataques, por terra, aos cartéis de drogas que atuam no território vizinho.

"Vamos começar a atacar os cartéis por terra. Eles mandam no México", afirmou o mandatário dos EUA, em entrevista à Fox News.

Em 2025, Trump já havia sinalizado que poderia realizar ações no México. A fala foi rechaçada pela presidente do país, Claudia Sheinbaum. Ela afirmou que a medida violaria a soberania do país.

Por outro lado, diante das pressões de Trump, o governo mexicano tem intensificado ações contra o narcotráfico com o objetivo de frear o envio de drogas sintéticas, como o fentanil, para os EUA.

Leia Também:

Onda de protestos no Irã se espalha e Trump faz ameaça violenta
Novo técnico do Chelsea já criticou Trump por “ódio” à população negra
EUA venderá 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump

Venezuela

A fala de Trump ocorre dias depois após a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, no último sábado, 3, que culminou com a prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro.

Sobre os próximos da gestão norte-americana no país, o republicano defendeu que levará tempo para que o país sul-americano, atualmente sob liderança interina de Delcy Rodríguez, chegue a um ponto em que possa realizar eleições.

"Temos que reconstruir o país. Eles não conseguiriam realizar eleições. Eles nem saberiam como realizar eleições agora", disse Donald Trump.

Tags:

Claudia Sheinbaum Donald Trump méxico narcotráfico Nicolás Maduro venezuela

