Trump ameaça ataque ao México e mira alvo: "Eles mandam"

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Daniel Torok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma grave ameaça ao México, em meio as ações do governo norte-americano para combater tráfico de drogas na América Latina.

Na quinta-feira, 8, o republicano disse que poderia fazer ataques, por terra, aos cartéis de drogas que atuam no território vizinho.

"Vamos começar a atacar os cartéis por terra. Eles mandam no México", afirmou o mandatário dos EUA, em entrevista à Fox News.

Em 2025, Trump já havia sinalizado que poderia realizar ações no México. A fala foi rechaçada pela presidente do país, Claudia Sheinbaum. Ela afirmou que a medida violaria a soberania do país.

Por outro lado, diante das pressões de Trump, o governo mexicano tem intensificado ações contra o narcotráfico com o objetivo de frear o envio de drogas sintéticas, como o fentanil, para os EUA.

Venezuela

A fala de Trump ocorre dias depois após a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, no último sábado, 3, que culminou com a prisão do ex-presidente do país, Nicolás Maduro.

Sobre os próximos da gestão norte-americana no país, o republicano defendeu que levará tempo para que o país sul-americano, atualmente sob liderança interina de Delcy Rodríguez, chegue a um ponto em que possa realizar eleições.

"Temos que reconstruir o país. Eles não conseguiriam realizar eleições. Eles nem saberiam como realizar eleições agora", disse Donald Trump.