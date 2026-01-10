Groenlândia: a incrível história da ilha que Trump quer controlar

Ilha que pertence a Dinamarca, Groenlândia é desejo de Donald Trump - Foto: IDA MARIE ODGAARD/RITZAU SCANPIX/AFP

Equivalente a soma de estados como a Bahia e o Amazonas, a Groenlândia, território autônomo que pertence à Dinamarca, vinha passando despercebida pela maioria das pessoas até, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trazer à tona o desejo de controlar a ilha por, segundo ele, razões estratégicas.

A proposta do republicano reacendeu discussões sobre a história do território, relação com o país europeu e o interesse estratégico norte-americano na região.

Breve histórico

A colonização dinamarquesa começou em 1721, marcando o início de um longo período de domínio dos europeus. Em 1916, os Estados Unidos compraram as Índias Ocidentais Dinamarquesas, hoje Ilhas Virgens Americanas, por US$ 25 milhões em ouro.

Como parte do acordo, Washington declarou que não se oporia à ampliação dos “interesses políticos e econômicos” da Dinamarca sobre toda a Groenlândia, reconhecendo formalmente a soberania dinamarquesa.

Em 1953, a ilha deixou de ser colônia e passou a integrar oficialmente o Reino da Dinamarca. Desde 2009, a Groenlândia tem amplo autogoverno e pode declarar independência por meio de um referendo, com aval do Parlamento dinamarquês.

A autonomia, no entanto, não inclui política externa e defesa. A ilha tem cerca de 57 mil habitantes, infraestrutura limitada e depende economicamente de subsídios da Dinamarca.

EUA contam com base na ilha

Os Estados Unidos mantêm presença militar permanente na Base Aérea de Pituffik, no noroeste da ilha, com base em um acordo firmado em 1951, que permite a construção de bases com notificação às autoridades dinamarquesas e groenlandesas.

A Dinamarca aceita a presença porque não tem capacidade militar para defender a Groenlândia sozinha e se beneficia das garantias de segurança dos EUA por meio da Otan.

O que é que a Groenlândia tem?

Uma das razões pelas quais Donald Trump quer ter o controle da ilha são, além da localização estratégica, os recursos existentes no país.

A região fica na rota mais curta da Europa para a América do Norte, o que é vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos dos EUA.

Os Estados Unidos expressaram interesse em expandir sua presença militar na ilha ártica, incluindo a instalação de radares para monitorar as águas entre a ilha, a Islândia e a Grã-Bretanha, utilizadas por navios da marinha russa e submarinos nucleares.