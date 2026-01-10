Adeus trânsito? Uber vai levar passageiros de helicóptero em 2026

Uber aposta na mobilidade aérea - Foto: Imagem gerada por I.A

Conhecida por transformar a forma como pessoas se deslocam nas cidades, a Uber agora prepara um novo salto — literalmente. A empresa anunciou que, a partir de 2026, usuários poderão reservar viagens de helicóptero e hidroavião diretamente pelo aplicativo, ampliando sua atuação para a mobilidade aérea urbana.

A novidade será possível graças a uma parceria com a Joby Aviation, empresa especializada no desenvolvimento de táxis aéreos elétricos voltados ao transporte comercial de passageiros.

Parceria mira voos elétricos e silenciosos

A operação será integrada ao negócio de passageiros que a Joby adquiriu recentemente da Blade, companhia que já atua com transporte aéreo urbano. A ideia é utilizar a infraestrutura existente para acelerar a oferta de voos verticais em grande escala.

“Desde os primeiros dias da Uber, acreditamos no potencial da mobilidade aérea avançada para oferecer transporte seguro, silencioso e sustentável nas cidades”, afirmou Andrew Macdonald, presidente e COO da Uber, em comunicado oficial.

Integração total ao aplicativo

Com a integração dos serviços da Blade à plataforma, os usuários poderão reservar voos a partir de uma rede de pontos de pouso já existentes, tudo pelo mesmo aplicativo usado hoje para corridas terrestres.

Segundo JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby, esse movimento representa um passo natural da parceria entre as empresas e prepara o terreno para a chegada de aeronaves elétricas, silenciosas e sem emissões nos próximos anos.

Mercados estratégicos e experiência prévia

A expectativa é que o serviço chegue inicialmente a mercados estratégicos como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Emirados Árabes Unidos. Em 2024, a Blade já transportou mais de 50 mil passageiros em rotas aéreas na região metropolitana de Nova York e no sul da Europa, experiência que deve servir de base para a expansão.

Com a aposta na mobilidade aérea, a Uber sinaliza que o futuro do transporte urbano pode estar cada vez mais distante do chão — e cada vez mais perto da tela do celular.