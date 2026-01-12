POLÍCIA
Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia
O crime ocorreu neste domingo, 11, em Itamaraju
Por Victoria Isabel
Um jovem identificado como Kauan Santos Soares, de 19 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo, 11, durante um evento de futebol amador realizado no campo do bairro Cristo Redentor, em Itamaraju, na Bahia. A ação criminosa foi registrada em vídeo.
Segundo relato de testemunhas, o autor dos disparos, encoberto por um capacete, se aproximou das vítimas e atirou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
De acordo com a Polícia Militar, no mesmo episódio, um homem de 27 anos foi baleado no ombro e na perna. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal onde permanece internado sem risco de morte.
Leia Também:
A PM isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes