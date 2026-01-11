Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Cabeças humanas são encontradas penduradas em praia turística

Homicídios aumentaram 588% no local

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/01/2026 - 19:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Cabeças humanas são encontradas penduradas em praia turística
-

Cinco cabeças humanas foram encontradas penduradas ao lado de uma placa de advertência, em uma praia turística do Equador. O caso aconteceu neste domigo, 11, na cidade de Puerto López, na província de Manabí.

Os crânios estavam amarrados com cordas a dois postes de madeira, no meio da areia, em frente ao mar. Em uma tábua de madeira havia uma mensagem, supostamente escrita pelos autores do crime.

“O povoado é nosso. Continuem a assaltar os pescadores e a exigir comprovantes de vacinação, nós já os identificamos", diz o recado.

Neste caso, a “vacinação” é a taxa que grupos criminosos cobram a comerciantes e moradores de áreas populares, em troca de proteção.

Os responsáveis pelos assassinatos ainda não foram localizados. Também não há indícios de onde estão os corpos das vítimas.

Violência no Equador

Apesar de ser conhecida pela possibilidade de avistamento de baleias, a praia localizada em Puerto López tem se tornado um point para a violência, principalmente armada. No último fim de semana de dezembro, pelo menos nove pessoas morreram, incluindo uma bebê, em vários ataques a tiros.

Segundo às autoridades locais, a violência está ligada a uma disputa entre gangues locais. Nos últimos anos, o Equador tem vivido uma onda de violência devido às alterações nas rotas do tráfico de drogas.

Entre 2019 e 2024, os homicídios aumentaram 588%, tornando o país um mais violentos da América Latina.

