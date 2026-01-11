Polícia encontra corpo que pode ser de PM desaparecido em SP

Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, desaparecido desde a última quarta-feira. - Foto: Reprodução

Um policial militar do estado de São Paulo, Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, desaparecido desde a última quarta-feira, 7, teria sido assassinado após ser submetido a um “julgamento” do crime organizado, segundo as investigações da Polícia Civil.

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde deste domingo, 11, autoridades informaram que o policial participava de uma confraternização na Zona Sul da capital paulista, quando se envolveu em um desentendimento com um homem que teria denunciado sua presença no bairro. A informação foi confirmada pelo delegado Vitor Santos de Jesus.

“Em determinado momento, um dos suspeitos se desentendeu com o policial porque ele foi usar um pino de cocaína. O policial se sentiu desrespeitado e o repreendeu. Inicialmente, o homem pediu desculpas, mas saiu do local e foi procurar integrantes da criminalidade local. Ele teria delatado o amigo do PM por permitir que um policial militar frequentasse a região”, relatou o delegado.

"Em razão disso, houve uma ligação feita para o amigo do PM, que foi convocado para comparecer num local para dar satisfações, mas ele convenceu o PM a ir junto. Chegando lá, o PM teria sido desarmado, arrebatado e levado para um lugar que ainda estamos investigando", continuou.

O delegado confirmou que o militar teria sido condenado à morte exclusivamente por exercer a profissão: “Nesse local, ocorreu um julgamento sumário, e o policial foi condenado à morte pelo simples fato de ser policial e de estar ‘no lugar errado, na hora errada’. Ele não poderia estar ali, por se tratar de uma região dominada pelo crime".

Corpo encontrado

Também neste domingo, 11, a polícia localizou um corpo em uma área de mata do município, que pode ser do policial militar desaparecido. Até o momento, a identificação oficial ainda não foi confirmada, mas uma aliança foi encontrada junto ao corpo.

O caseiro do sítio onde o corpo foi localizado foi preso temporariamente, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).