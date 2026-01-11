Homem e mulher são presos após furtarem televisão e itens de motel

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem de 43 anos e uma mulher de 18 anos foram presos em flagrante na manhã deste sábado, 10, após tentarem furtar objetos de um motel localizado no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão foram acionadas por funcionários do estabelecimento, que perceberam a tentativa de saída de um veículo sem o pagamento da hospedagem e com itens subtraídos de uma das suítes.

De acordo com a corporação, três pessoas ocuparam o quarto desde as 8h. No momento da saída, os funcionários notaram o desaparecimento de uma televisão de 32 polegadas e de produtos do frigobar.

Fuga e prisão

Antes da chegada da PMDF, um terceiro suspeito fugiu do local. O homem e a mulher que permaneceram foram abordados e detidos pelos policiais. Ainda segundo a PM, o homem já possui antecedentes por não pagar despesas em motéis.

A dupla foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante por furto. Os objetos recuperados foram devolvidos ao estabelecimento.