INVESTIGAÇÃO
Homem e mulher são presos após furtarem televisão e itens de motel
No momento da saída, os funcionários notaram o desaparecimento de uma televisão de 32 polegadas e de produtos do frigobar
Por Leilane Teixeira
Um homem de 43 anos e uma mulher de 18 anos foram presos em flagrante na manhã deste sábado, 10, após tentarem furtar objetos de um motel localizado no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 25º Batalhão foram acionadas por funcionários do estabelecimento, que perceberam a tentativa de saída de um veículo sem o pagamento da hospedagem e com itens subtraídos de uma das suítes.
De acordo com a corporação, três pessoas ocuparam o quarto desde as 8h. No momento da saída, os funcionários notaram o desaparecimento de uma televisão de 32 polegadas e de produtos do frigobar.
Leia Também:
Fuga e prisão
Antes da chegada da PMDF, um terceiro suspeito fugiu do local. O homem e a mulher que permaneceram foram abordados e detidos pelos policiais. Ainda segundo a PM, o homem já possui antecedentes por não pagar despesas em motéis.
A dupla foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante por furto. Os objetos recuperados foram devolvidos ao estabelecimento.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes