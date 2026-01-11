CRIME
Homem é preso vendendo remédio controlado sem autorização em Salvador
Prisão ocorreu após denúncias anônimas sobre a venda irregular de substâncias
Por Leilane Teixeira
Um homem foi preso em flagrante por comércio ilegal de medicamentos de uso controlado na noite de sexta-feira, 9, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A ação foi realizada por equipes do Serviço de Investigação (SI) da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após denúncias anônimas sobre a venda irregular de substâncias utilizadas para emagrecimento, comercializadas sem prescrição médica e sem autorização dos órgãos de vigilância sanitária.
Flagrante
Durante diligências, os investigadores flagraram o suspeito no momento em que fazia a entrega dos produtos. Na abordagem, foram apreendidas:
- sete caixas de medicamentos;
- seis seringas descartáveis;
- maquineta de cartão, usada nas transações.
Em depoimento, o homem confessou que não possuía autorização para vender medicamentos e admitiu que os produtos eram comercializados diretamente a consumidores finais, sem exigência de receita médica. Os pagamentos, segundo ele, eram feitos por meio de transferências eletrônicas.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e apurar a origem dos medicamentos apreendidos. Após passar pelos exames legais, o suspeito permanece à disposição da Justiça.
