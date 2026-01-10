SUMIÇO
PM desaparecido após ameaça de traficantes tinha casamento marcado dois dias depois
Carro da vítima foi encontrado queimado
Por Luiza Nascimento
O policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, que desapareceu em São Paulo na última quarta-feira, 7, estava com casamento marcado para a sexta-feira, 9, dois dias após o sumiço.
Uma das linhas de investigação aponta que o caso aconteceu após uma discussão do agente com um traficante. Desde então, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil atuam para esclarecer as circunstâncias.
Durante a investigação, os policiais localizaram um imóvel ligado ao caso e, no local, encontraram malas e bolsas arrumadas, o que pode indicar uma possível fuga ou tentativa.
Além disso, a casa tinha indícios de alterações recentes na estrutura, como telhas danificadas e substituídas.
Carro carbonizado
Anteriormente, o carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.
Agora, o Comando de Operações Especiais (COE) vai ampliar as buscas, através de varreduras terrestres e aquáticas.
