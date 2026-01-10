Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUMIÇO

PM desaparecido após ameaça de traficantes tinha casamento marcado dois dias depois

Carro da vítima foi encontrado queimado

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

10/01/2026 - 15:34 h | Atualizada em 10/01/2026 - 15:44
Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra
Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra -

O policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, que desapareceu em São Paulo na última quarta-feira, 7, estava com casamento marcado para a sexta-feira, 9, dois dias após o sumiço.

Uma das linhas de investigação aponta que o caso aconteceu após uma discussão do agente com um traficante. Desde então, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil atuam para esclarecer as circunstâncias.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a investigação, os policiais localizaram um imóvel ligado ao caso e, no local, encontraram malas e bolsas arrumadas, o que pode indicar uma possível fuga ou tentativa.

Leia Também:

Empresário baiano desaparecido há 18 dias é encontrado morto
Brasileiro desaparece após se juntar ao Exército russo na guerra da Ucrânia
Idoso desaparecido é encontrado morto às margens da BR-407

Além disso, a casa tinha indícios de alterações recentes na estrutura, como telhas danificadas e substituídas.

Carro carbonizado

Anteriormente, o carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo.

Agora, o Comando de Operações Especiais (COE) vai ampliar as buscas, através de varreduras terrestres e aquáticas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso Policial desaparecimento investigação criminal polícia militar São Paulo tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Carro de Fabrício foi encontrado carbonizado em Itapecerica da Serra
Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

x