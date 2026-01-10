Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Nas imagens, a mulher aparece desferindo socos e chutes contra os agentes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/01/2026 - 12:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida
-

Uma mulher identificada como Mariana Leal foi flagrada brigando com dois policiais militares na tarde desta sexta-feira, 9, no centro de Japeri, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A confusão foi registrada em vídeo, ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de comerciantes e pedestres que estavam no local.

Nas imagens, a mulher aparece desferindo socos e chutes contra os agentes, que integram o programa Segurança Presente. A cena rapidamente se espalhou nas plataformas digitais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo relatos de testemunhas, a situação teve início após uma abordagem policial em um bar onde a mulher se encontrava. Durante a ação, ela teria resistido às orientações dos agentes e passou a agredi-los, provocando tumulto e pânico na região. Ainda conforme relatos, os dois policiais ficaram feridos durante a luta corporal.

Versão da Polícia Militar

Em nota enviada à CNN Brasil, a Polícia Militar informou que a equipe do Segurança Presente realizava patrulhamento de rotina quando flagrou uma mulher, de 30 anos, agredindo um homem de 58 anos na Rua Sheik Rejane, no centro da cidade.

De acordo com a PM, os dois mantinham um relacionamento, e a agressão teria ocorrido após a mulher pedir dinheiro ao homem, que teria negado a solicitação. Diante da situação, os policiais intervieram para conter a violência.

Ainda segundo a corporação, durante a intervenção, a mulher passou a agredir os agentes, o que exigiu sua contenção para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Leia Também:

Menina é espancada pela mãe por olhar celular enquanto lavava louça
PM morre após ser baleado em perseguição a ladrões de carro na Bahia
Mulher encontrada morta na BR é identificada pela polícia

Encaminhamentos

Após o ocorrido, a mulher, o homem e os policiais foram levados para atendimento médico na Policlínica de Japeri e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

O caso foi registrado na 63ª Delegacia de Polícia (Japeri), onde será investigado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abordagem policial Confusão Japeri polícia militar Rio de Janeiro segurança presente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

x