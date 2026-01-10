Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

- Foto: Redes sociais

Uma mulher identificada como Mariana Leal foi flagrada brigando com dois policiais militares na tarde desta sexta-feira, 9, no centro de Japeri, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A confusão foi registrada em vídeo, ganhou repercussão nas redes sociais e chamou a atenção de comerciantes e pedestres que estavam no local.

Nas imagens, a mulher aparece desferindo socos e chutes contra os agentes, que integram o programa Segurança Presente. A cena rapidamente se espalhou nas plataformas digitais.

Segundo relatos de testemunhas, a situação teve início após uma abordagem policial em um bar onde a mulher se encontrava. Durante a ação, ela teria resistido às orientações dos agentes e passou a agredi-los, provocando tumulto e pânico na região. Ainda conforme relatos, os dois policiais ficaram feridos durante a luta corporal.

Versão da Polícia Militar

Em nota enviada à CNN Brasil, a Polícia Militar informou que a equipe do Segurança Presente realizava patrulhamento de rotina quando flagrou uma mulher, de 30 anos, agredindo um homem de 58 anos na Rua Sheik Rejane, no centro da cidade.

De acordo com a PM, os dois mantinham um relacionamento, e a agressão teria ocorrido após a mulher pedir dinheiro ao homem, que teria negado a solicitação. Diante da situação, os policiais intervieram para conter a violência.

Ainda segundo a corporação, durante a intervenção, a mulher passou a agredir os agentes, o que exigiu sua contenção para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Encaminhamentos

Após o ocorrido, a mulher, o homem e os policiais foram levados para atendimento médico na Policlínica de Japeri e, posteriormente, encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

O caso foi registrado na 63ª Delegacia de Polícia (Japeri), onde será investigado.