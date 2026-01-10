Menina é espancada pela mãe por olhar celular enquanto lavava louça

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos contra a própria filha, de 11 anos, na tarde de quinta-feira, 8, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, a criança foi brutalmente agredida após interromper uma tarefa doméstica para olhar o celular.

De acordo com a denúncia, a mãe teria ordenado que a menina lavasse a louça. Durante a atividade, a criança fez uma pausa para usar o aparelho eletrônico, o que teria provocado a fúria da mulher. A suspeita passou a agredir a filha com uma sandália, causando diversos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Menina apresentava marcas pelo corpo

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) foram acionados por vizinhos e conseguiram prender a mulher ainda em flagrante. Segundo o delegado-chefe Fernando Fernandes, a suspeita estava alterada no momento da abordagem.

“Ela afirmou que bateu na criança e disse que bateria novamente”, relatou o delegado.

A vítima apresentava marcas visíveis de agressão, principalmente nas costas e nas pernas. A menina foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram os maus-tratos.

Histórico de violência dentro de casa

A mulher também é mãe de um menino de 5 anos e de um bebê de 8 meses. Conforme a investigação, as agressões contra a filha mais velha não teriam sido um episódio isolado.

“Os gritos das crianças eram frequentes e chamaram a atenção dos vizinhos. Elas gritavam por socorro e pediam para que a mãe parasse de bater”, contou o delegado.

Há relatos, ainda sob apuração, de que a mulher teria quebrado uma vassoura nas costas da filha de 11 anos. A Polícia Civil investiga se os outros dois filhos também foram vítimas de maus-tratos. Uma vizinha que tentou intervir chegou a ser ameaçada pela suspeita.

Pai assume guarda das crianças

A mulher não possui antecedentes criminais e vai responder por maus-tratos, crime cuja pena pode chegar a seis anos de prisão. O pai das crianças, que trabalhava no momento das agressões, assumiu a responsabilidade pelos filhos e lamentou o ocorrido.

A suspeita permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia. Caso seja colocada em liberdade, poderá ser submetida a medidas de ressocialização, conforme avaliação judicial.

“Infelizmente, ainda é comum a ideia equivocada de que pais podem corrigir filhos com violência. Isso é crime e fere a legislação”, ressaltou o delegado.

Conselho Tutelar acompanha o caso

O Conselho Tutelar do Sol Nascente foi acionado e ficará responsável por acompanhar a situação das crianças, adotando medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Henry Borel.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias. Casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser informados pelo telefone 197, com garantia de sigilo e anonimato.