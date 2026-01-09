Mulher encontrada morta na BR é identificada pela polícia

Viviane deixou dois filhos pequenos, de 4 e 6 anos - Foto: Reprodução

A mulher encontrada morta às margens da BR-367, na zona rural do distrito de Vera Cruz, na manhã desta quinta-feira, 8, em Porto Seguro, no sul da Bahia, já foi identificada. Trata-se de Viviane Gonçalves dos Santos, de 28 anos, que estava desaparecida desde o último domingo, 4.

O corpo dela estava a cerca de 30 metros da rodovia, em avançado estado de decomposição. A perícia realizada no local apontou que Viviane foi morta a tiros, possivelmente, três dias antes de ter sido encontrada. Próximo ao corpo, foram encontrados seis estojos de munição calibre 9 mm, o que indica que a execução na mesma área.

Morte do companheiro

A polícia apurou que cerca de dez dias antes da morte de Viviane, o companheiro dela, Lucas de Jesus Coutinho, de 23 anos, foi assassinado. Ele foi levado à força de um bar, no bairro Minas Gerais, em Eunápolis, e encontrado morto no dia seguinte, em uma área de matagal no bairro Alecrim.

Viviane era moradora da comunidade do km 12, na zona rural de Eunápolis e trabalhava na lavoura. Ela era mãe de duas crianças pequenas, de 4 e 6 anos. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. As informações são do RadarNews.