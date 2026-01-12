Menu
OPERAÇÃO

Mais de R$ 100 mil roubados por cartões clonados são recuperados

Fraudes aconteceram em hotéis da Bahia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/01/2026 - 7:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Mais de R$ 100 mil roubados por cartões clonados são recuperados
-

Mais de R$ 100 mil roubados através de cartões clonados utilizados em hotéis foram recuperados em Arraial d'Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Investigações apontaram que hóspedes utilizaram cartões digitais em nome de terceiros para pagar diária em um resort do distrito. No entanto, as vítimas, que tinham as titularidades dos cartões, contestaram as compras junto às instituições financeiras, dias depois.

A ação decorreu de uma operação da Polícia Civil, deflagrada na última sexta-feira, 9, e conduzida por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Porto Seguro).

Recuperação da quantia

Após a denúncia e ao decorrer da investigação, um dos suspeitos se dirigiu espontaneamente à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde prestou depoimento. Além disso, ele devolveu o valor total das diárias, o equivalente a mais de R$ 70 mil.

Com as buscas, os agentes identificaram o mesmo padrão em outro hotel, na mesma região. Assim, após a localização dos suspeitos envolvidos nesse caso, eles foram apresentados e ouvidos, e devolveram os valores fraudados, ultrapassando o montante de R$ 30 mil.

Apesar da identificação dos suspeitos, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue as investigações.

Tags:

Arraial D´Ajuda Cartões clonados fraude financeira investigações Polícia Civil Turismo

